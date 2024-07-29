外傭變「炒場黨」　5名網球教練涉利誘其家傭租場　30元收購場紙

本港外傭從事非法工作有所上升，入境處去年拘捕415名外傭，按年升三成，今年首半年錄145宗。入境處早前揭發，有網球學校教練，涉嫌要求其外傭協助「炒場」，以每場30元收購維多利亞公園網球場場紙，外傭當日在附近徘徊扮「簽到」，案件有13人被捕，當中10人分別是網球教練及其外傭，有外傭在180日內租場90次，換算報酬約2700元。



另外，亦有外傭涉篡改終止租約文件、完約後在茶餐廳非法工作一年。入境處提醒，外傭除了合約僱主的家務工作，其他工作一律不被允許，否則違反逗留條件，協助及教唆者同罪。



康文署早前與入境處及警務處打擊「炒場」活動，在7月13日拘捕3名涉嫌炒場人士，當中一人為外傭。

總入境事務主任（外傭專責調查組）陳志偉表示，在7月三次行動中，一共拘捕了13人，其中10人為外傭及其僱主。五名僱主為同一間網球學校的教練，由於想佔用更多黃金時段作教學，於是請外傭用她們的身分證租場，當日簽場後交予僱主或同校其他教練使用，每次獲酬30元。

180日內租場90次 外傭簽場後在旁逗留

外傭簽場後一直在附近徘徊，期間場地主任查問時，外傭稱與用場人士是朋友關係，或因身體不適而未能落場。

陳志偉指，翻查外傭租場記錄時，發現有外傭在180日內租場90次，且有非放假日子，覺得不尋常後展開打擊行動。他認為今次是個別事件，除了維園，其他區不見有此情況，相信是因為僱主找外傭租場更靈活方便。

外傭改終止合約通知書 虛假陳述判監7個月

入境處又發現，有外傭被僱主終止合約後，嫌涉篡改通知書。外傭在遞交「轉換僱主申請」時，因為僱主在終止合約通知書上，寫下解約原因為「表現欠佳」，於是擦掉並改寫「移民海外」，但被入境處發現改動痕跡，且與雙方提交文件有出入，最終外傭被控虛假陳述，判監7個月。陳志偉提醒，僱主小心處理文件，如終止合約應儘快通知入境處。

完約後逾期逗留 茶餐廳洗碗一年、日做10個鐘

外傭合約結束後，一般需於14天內離境，不能逾期逗留。高級入境事務主任（外傭專責調查組）傅哲浩表示，有外傭完約後在茶餐廳做洗碗工一年，每日工作10小時，日薪350元。她承認是為了賺取更多金錢而繼續留港，最終被判監15個月。

有外傭完約後逾期逗留，在茶餐廳做洗碗工一年，每日工作10小時，日薪$350。圖為工作服。（吳綽詩攝）

2024上半年有145名外傭從事非法工作，因而違反逗留條件及被捕。（入境處提供）

根據入境處數字，2024上半年有145名外傭從事非法工作，因而違反逗留條件及被捕。陳志偉指外傭或因想賺外快，在假日額外工作，包括做家務助理、侍應、搬運工等。但他提醒，根據外傭逗留條件，只可為合約僱主料理家務，僱主亦不能要求外傭做其他工作。他相信大部分外傭奉公守法，惟仍提醒僱主留意外傭有沒有在外工作的跡象。