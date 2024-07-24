麥當勞熱香餅漢堡翻版大排長龍　網傳正版McGriddles周六正式發售

早前荃灣海壩街泰興餅店仿照麥當勞McGriddles，推出港版熱香餅漢堡，隨即掀起搶購熱潮，每日吸引大批港人排隊。目前McGriddles只在日本、新加坡、美國等地發售，即港人需要外遊才可品嚐正牌的味道。不過近日網傳一份疑似香港麥當勞的內部通告，將McGriddles命名為楓糖班戟漢堡系列，並將於本周六（7月27日）起全日發售，8月再改為早餐供應。《香港01》正向麥當勞查詢。



荃灣泰興餅店自推出熱香餅漢堡後，店外大排長龍。（黃浩謙攝）

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有餅店自製港版McGriddles大受歡迎

荃灣海壩街泰興餅店老闆早前到日本旅行時，被當地麥當勞的McGriddles深深吸引，回港後他著手還原McGriddles又甜又鹹的味道，最後推出港版McGriddles，定名為熱香餅漢堡、令這街坊小店在餐飲業頹勢下突圍而出，每日吸引大批市民排隊，甚至惹來附近街坊報警投訴阻街。

傳7.27至8.18全日供應 隨後限早餐發售

或因港人瘋買港版熱香餅漢堡，終引起麥當勞的關注。近日網上流傳一張香港麥當勞於7月22日發放的內部通告。文件顯示，楓糖班戟漢堡系列將在月底分3個階段推出，首兩個階段疑定於7月27日至8月18日，楓糖班戟漢堡系列將全日供應。直至8月19日，該漢堡系列將限作早餐發售。

日本麥當勞的McGriddles。（日本麥當勞網頁圖片）

香港McGriddles疑提供兩款口味

文件顯示，楓糖班戟漢堡系列包括兩款口味，分別是楓糖班戟豬柳漢堡、楓糖班戟豬柳蛋漢堡。若文件屬實，即港人毋須飛往日本，或到本地餅店「過口癮」，便可吃到正宗的港版McGriddles。

早於2003年推出 日本及新加坡等麥當勞有供應

網上資料指，McGriddles早於2003年在美國推出，其後陸續在加拿大、日本、瓜地馬拉、墨西哥、菲律賓、新加坡等地發售。而最初的McGriddles的食材包括煎培根、炒雞蛋和芝士，再夾在兩塊印有麥當勞標誌的熱香餅之間。