McGriddles麥當勞售出100萬個　App試食提前結束　8.5全線分店售

McGriddles香港｜香港麥當勞自7月27日推出日本人氣美食楓糖班戟漢堡（McGriddles），App用戶可優先試食後，至今已賣出100萬個，反應相當熱烈。麥當勞今日（7月29日）宣布McGriddles優先試食活動提前結束，McGriddles將於8月5日早餐時段正式登陸全線麥當勞餐廳。



日本人氣美食楓糖班戟漢堡（McGriddles）首次登陸香港麥當勞！（麥當勞圖片）

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推出3日已售100萬個 第二階段只限早餐時段供應

香港麥當勞較早前宣布，於7月27日凌晨4點至7月31日推出楓糖班戟漢堡（McGriddles），如果想在第一階段優先試食，市民須以麥當勞App下單，而平日只於早餐時段供應的脆薯餅，亦會限時全日供應。

而麥當勞McGriddles自推出至今（7月29日）僅3日，就賣出100萬個。第二階段由原訂的8月1日凌晨4時起，McGriddles可在全線香港分店直接選購，改為8月5日凌晨4時起，在全線麥當勞餐廳的早餐時段供應。

McGriddles一向深受港人歡迎，幾乎是每個前往日本旅行的港人也會特意去當地麥當勞吃，現在大家無須再遠飛日本都可品嘗到。（香港麥當勞）

麥當勞2款McGriddles 套餐優惠價$35起

食客在8月5日除了可繼續透過麥當勞App手機下單外，也可於上午11時前透過櫃檯及自助點餐機在全線麥當勞餐廳直接購買。兩款期間限定供應的McGriddles，包括楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），套餐優惠價分別為$36.5起及$35。

McGriddles過往一直深受各地旅客歡迎，因鹹甜交融的味道獨特，與豬柳蛋漢堡不同，兩款McGriddles均採用加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡代替傳統鬆餅，讓楓糖漿均勻分佈於班戟漢堡。而楓糖班戟豬柳蛋漢堡以豬柳、軟滑芝士和嫩滑雞蛋組成，口感濕潤鬆軟，其豐富的獨特口感令不少人為之愛上。

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