McGriddles香港｜麥當勞官宣7.27起發售　套餐$35　8月前限App買

【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】近日網傳僅外國供應的麥當勞McGriddles，將會在香港分店出售，掀起網民熱烈討論。香港麥當勞今午（24日）終正式公布港版McGriddles，即楓糖班戟漢堡系列，將在7月27日凌晨4時發售，其中楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），暫以優惠價35元發售，同時脆薯餅亦會同步全日供應。不過須注意，首階段只限麥當勞App用戶可購買品嚐，直至8月1日起才供應給所有顧客。



日本麥當勞人氣楓糖班戟漢堡系列，即McGriddles，在7月27日凌晨4時在香港正式發售。（香港麥當勞提供相片）

港版楓糖班戟漢堡分為兩款口味

港人翹首以待的McGriddles終於來臨，香港麥當勞公布，日本麥當勞人氣楓糖班戟漢堡系列，即McGriddles，在7月27日凌晨4時正式發售。而港版楓糖班戟漢堡系列，分為兩款口味，包括楓糖班戟豬柳漢堡、楓糖班戟豬柳蛋漢堡。

兩款新漢堡不論味道及外觀，同樣與日版相同，包面及包底印有麥當勞標誌，並加入楓糖漿的楓糖班戟漢堡代替傳統鬆餅，再以豬柳、軟滑芝士及嫩滑雞蛋組成，提供又鹹又甜的獨特滋味，有別於現時的豬柳蛋漢堡。

港版楓糖班戟漢堡系列，分為兩款口味，包括楓糖班戟豬柳漢堡、楓糖班戟豬柳蛋漢堡。（香港麥當勞提供相片）

7.27至7.31限麥當勞App用戶購買

McGriddles首階段發售時間為7月27日凌晨4時至7月31日，連平日限早餐時段供應的脆薯餅，同步限時全日供應。不過只有麥當勞App用戶才可購買。第二階段則由8月1日凌晨4時起，所有顧客可到全線香港分店，直接選購McGriddles。

屆時楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），將以優惠價35元發售，但不適用於機場內所有分店。至於楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐，由於沒推出優惠價，則按不同分店的定價收費。

第一階段McGriddles發售



時間︰7月27日凌晨4時至7月31日

對象︰麥當勞App用戶

其他︰脆薯餅同步全日供應



第二階段McGriddles發售



時間︰8月1日凌晨4時起

對象︰所有顧客

