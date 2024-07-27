房委會商場10舖助創業8.1起報名　何永賢籲年青人暑假組個好團隊

香港房屋委員會「共築・創業家」計劃，鼓勵和支持年輕人創業。8月1日起接受報名。有興趣參與計劃的年輕人須在8月31日前向房委會遞交創業計劃書。房屋局局長何永賢和房屋署署長羅淑佩今日(27日)出席活動時表示，將在旗下商場提供10間商舖並免租7個月，獲選的年輕人可試行創業計劃，若參加者在計劃中獲取利潤，房委會收取淨利潤的20%。



何永賢稱，今屆政府時常將年輕人的願望放在心裏，房委會旗下的商場可以孕育年輕人的夢想。而房屋署署長羅淑佩亦指，房委會可提供舞台讓年輕人發光發亮，又稱計劃有評選準則，「做盤生意唔係玩玩下嘅」要考慮商業可行性、社會意義等。



房屋局局長何永賢、和房屋署署長羅淑佩都表示，「共築・創業家」計劃，希望為青年創業準備踏出第一步步。（黎婉婷攝）

房屋局局長兼房委會主席何永賢及房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩今日（27日）參與在油塘「大本型」商場舉辦的「與星級創業家對話」活動，與青年一起聽取多位成功創業家創業和營商的寶貴經驗，並相互交流和分享，為青年創業準備踏出第一步。

何永賢呼籲年輕人：趁暑假組個好團隊，諗盤好生意

何永賢稱，今屆政府時常將年輕人的願望放在心裏，指房委會旗下的商場可以孕育年輕人嘅夢想。又指計劃可帶動商場人流，同時亦會邀請一些星級導師來檢討獲選的店舖，「會唔會啲生意麻麻或者成日唔開舖？」

她亦呼籲年輕人「趁暑假組個好團隊，諗盤好生意」，「做得成功嘅話，可能呢個就係你開創將來事業嘅第一步。」

何永賢呼籲年輕人「趁暑假組個好團隊，諗盤好生意。」（黎婉婷攝）

房屋署署長羅淑佩亦表示希望提供平台予年輕人發揮小宇宙，亦希望商場人流會增多，帶多些新意和人流來商場。

數位創業家分享心得：一定要接受投訴，接受意見

數位創業家亦在場分享創業心得，亞洲國際餐飲集團創辦人柯鎮平表示，一定要努力面對事業，強調「努力，努力再努力」，夢想會經努力一一體現出來。被問及創業貼士，他稱一定要接受投訴，接受意見，多留意市場上其他企業的變化。而一品高級餐飲有限公司創辦人郭思穎則表示，所有業務都要自己親力親為，要知道客戶需要，同事服務是否到位才會有好的業績和結果。

數位創業家分享創業心得。（黎婉婷攝）

何永賢總結時表示，同意柯鎮平所提一定要接受投訴，又稱「我哋政府部門嘅，好習慣㗎啦」，會面對投訴並不斷改進，稱是任何一個事業都必須包含的元素，並表示高興有此平台讓大家互相學習。

計劃對象為35歲或以下年輕人 由下月1日起開始接受報名

「共築・創業家」計劃對象為35歲或以下的年輕人，經營期為7個月，由今年10月至明年4月，挑選了包括九龍和新界的房委會商場（包括大本型、啟鑽商場、海麗商場、葵涌商場、梨木樹商場、水泉澳廣場和皇后山商場），共提供約10間商舖。

參加者獲免租、獲協助進行基本店舖翻新和市場推廣。而房委會會定期檢視經營情況。若參加者在計劃中獲取利潤，房委會收取淨利潤的20%，以重新投入於計劃中，支持計劃的持續發展。

計劃8月1日上午9時正起於房委會網站(www.housingauthority.gov.hk)接受報名，有興趣參與計劃的年輕人須在8月31日前遞交創業計劃書，房委會將評核計劃書的創新性、可行性及市場潛力、社會效益等，並分配合適的商舖予獲取錄的參加者。。