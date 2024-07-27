北區綠Van四線收多錢　運輸署證曾申加價已擱置　兩個月多收7萬元

運輸署今日（27日）公布北區4條綠色專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程介乎3毫至1元不等，已責成營辦商及相關儲值支付工具營辦商調查及交報告，且安排退款。運輸署最新補充，估計營辦商5月19日至昨日（26日）合共多收車費約7萬元，又透露相關小巴線早前申請加價，署方原本正處理，但由於今次事件，營辦商已擱置有關申請，署方會按調查結果考慮向營辦商施以處分。



運輸署指估計營辦商5月19日至昨日（26日）合共多收車費約7萬元。（王譯揚攝）

運輸署表示，專線小巴營辦商自5月19日起向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等；截至7月26日，估計有關路線合共多收車費約 7萬元，但確實金額以八達通公司稍後提供為準，受影響乘客人次則正在統計中。

該署透露，小巴營辦商於早前遞交第501系列的加價申請，署方正在處理中，但鑒於今次事件，營辦商已擱置有關申請，調查仍在繼續，現階段不作進一步評論。

運輸署正跟進一宗涉及綠色專線小巴營辦商多收車費的事件。（資料圖片／梁鵬威攝）

按調查結果考慮處分專線小巴營辦商

運輸署指是透過定期監察發現第501系列綠色專線小巴路線多收車費事件，正嚴肅跟進，並已責成專線小巴營辦商與相關儲值支付工具營辦商徹查事件及提交報告，並會按調查結果考慮向專線小巴營辦商施以處分。

該署已要求、小巴營辦商亦已同意為受影響乘客安排全數退回多收取的車費，小巴營辦商和相關儲值支付工具營辦商正積極商討退款的安排，並會盡快通知受影響乘客有關退款的詳細安排及提供所需的便利措施，運輸署會跟進和監察退款安排。