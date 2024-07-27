501S等粉嶺上水4條綠VAN線多收$0.3至$1逾兩月 運輸署責成退款
撰文：歐陽德浩
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運輸署今日（27日）公布，富明有限公司營辦的新界綠色專線小巴路線，自5月19日起，向乘客收取高於運輸署批准的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等，共4條路線受影響，包括501A、501C、501K、501S。
運輸署指事件不能接受，該4條路線由今日首班車起已恢復原價，涉事小巴營辦商已同意向受影響乘客，安排全數退回多收取的車費。
多收車費的路線包括︰501A、501C、501K、501S
運輸署表示，透過定期監察，發現4條新界綠色專線小巴路線，自5月19日起，向乘客收取高於運輸署批准的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等。
該4條路線全由富明有限公司營辦分別為來往雍盛苑至聯和墟501A及501C；來往欣盛苑至聯和墟的501K；以及來往上水站至觀塘裕民坊的501S。
今日起開出的首班車已恢復原有票價 將安排退款
運輸署表示，該4條路線由今日起開出的首班車，已恢復原有票價。該小巴營辦商已同意向受影響乘客，安排全數退回多收取的車費。而小巴營辦商和相關儲值支付工具營辦商，會盡快通知退款安排，並提供便利措施。運輸署會跟進和監察退款安排。
運輸署表示非常重視事件，並認為不能夠接受，現正嚴肅跟進，並已責成涉事小巴營辦商、相關儲值支付工具營辦商，徹查事件及提交報告。
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