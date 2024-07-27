綠Van收多錢成因仍是謎　消息：運署要求八達通Alipay查紀錄退款

運輸署今日（27日）公布北區4條綠色專線小巴路線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，署方已責成小巴營辦商及相關儲值支付工具營辦商調查及交報告，且安排退款。至於具體退款方案，消息指，運輸署已要求八達通及AlipayHK交報告及相關紀錄以安排退款。



有非涉事小巴營辦商的業界分析指，因八達通機等收費是固定，只能設定成旗下路線收費價錢，推測有機會是同一營辦商較便宜路線被誤調成較貴路線價錢，另有小巴司機形容事件罕見，不排除或涉可能申請加價未完成審批但提前調整成加價後車費。



運輸署正跟進一宗涉及綠色專線小巴營辦商多收車費的事件。（資料圖片／梁鵬威攝）

今次4條多收費用綠色專線小巴路線由富明有限公司營辦，501A、501C、501K來往粉嶺雍盛苑、欣盛苑至聯和墟的循環線，501S則為來往上水、粉嶺至觀塘的通宵路線。營辦商富明屬「小巴大王」馬亞木旗下。

運輸署稱已責成小巴營辦商與相關儲值支付工具營辦商徹查事件並提交報告，小巴營辦商也已同意退款。至於退款細節，消息指運輸署已要求兩間儲值支付工具營辦商，即八達通及AlipayHK交報告，並調出相關紀錄進行退款。對於收多錢原因，據了解運輸署仍在調整階段。

涉事小巴營辦商已同意向受影響乘客，安排全數退回多收取的車費。（資料圖片／梁鵬威攝）

有營辦商稱小巴八達通機不能隨意輸入價錢 「刻意」收多錢困難

有小巴營辦商透露，營辦商「刻意」收多錢困難，因小巴的八達通機，一般只能固定收取其路線費用，不能隨意輸入價錢，每次加價也由八達通按運輸署批文調整，因涉及2元乘車優惠補貼，故有許多監察系統，相信運輸署也能看到當中數據。

不排除有人誤將較便宜路線收費調校成較貴路線價錢

他推測，有機會是營運商旗下有多條線路，八達通機內有該些線路收費，然後較便宜的A線收錯較貴的B線車費，造成「收多錢」情況。不過他稱目前仍在調查，實際情況仍待運輸署公布。

有小巴司機則直言事件罕見，推測可能營辦商已申請加價，運輸署仍未批准但「偷步」調整價格。