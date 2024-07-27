綠Van收多錢　劉國勳指或涉營辦商「偷步」加價　促檢討機制漏洞

運輸署今日（27日）公布北區501A、501C、501K和501S號線4條小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，已責成小退款。立法會議員劉國勳指據其了解，涉事小巴線早前向運輸署申請加價，但未獲批出確實生效日期前就於5月中向乘客收取新收費，認為小巴營辦商必須負上最大責任，電子支付營運商也必須交代為何在未有運輸署未批准下擅自調整收費，要求署方檢討機制是否有漏洞，並先擱置相關加價申請，先做好退款及調查工作。



運輸署正跟進一宗涉及綠色專線小巴營辦商多收車費的事件。（資料圖片／梁鵬威攝）

立法會議員劉國勳表示，據其了解涉事的小巴線早前向運輸署申請加價，但未獲批出確實生效日期前就於5月中向乘客收取新收費，因此署方已要求立即回復舊收費，並且向受影響乘客退款，亦要提交調查報告，承辦商及八達通將配合並積極安排退款。

劉國勳指出，專線小巴加價有兩重把關，除得到運輸署批准外，電子支付營運商公司要上調收費也要視乎部門批准的文件，直言今次小巴商必須負上最大責任，但聯同電子支付營運商都必須交代，為何在未有運輸署未批准下擅自調整收費，署方亦應考慮予以懲罰，同時檢討機制是否有漏洞，要求先擱置相關加價申請，先做好退款及調查工作。

立法會議員劉國勳表示，據其了解涉事的小巴線早前向運輸署申請加價，但未獲批出確實生效日期前就於5月中向乘客收取新收費。（資料圖片/夏家朗攝）

北區區議會交通運輸委員會主席姚銘表示，已要求8月交通運輸委員會開會時討論事件，認為今次收多錢非個別路線收多，屬整條501系列線收多，難以相信是手文之誤，「相信好難講係唔小心校錯」。

他強調涉事路線是當區居民民生線，形容事件不能接受，相信不少學生及居民被扣錯，形容是「呃多居民幾蚊」。

他又說，事件屬管理問題，過去也有居為投訴相關路線有脫班、衞生甚至飛站問題，要求運輸署嚴正關注事件，加強監察，甚至考慮更換營辦商。