科學園暑假招聘約300大學實習生　黃克強：有人才便有企業來港

撰文：江麗盈
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港府近年著力推動本地創科發展，香港科技園公司行政總裁黃克強今早（28日）在電台節目表示，吸引人才是科學園重點工作，認為只要有人才、便可吸引企業來港。他提到，希望為年青人提供多些機會，科學園招聘了約300個大學實習生，一成多人是來自外地名牌大學。

香港科技園公司署理首席企業發展總監柯志成則提到，荷里活視覺特效製作公司「數字王國」將進駐科學園，除了是有意發展亞沖生意，也看中科學園可吸引人才，認為科學園除了幫助企業落戶香港，也為企業招聘到人才，甚或吸引國際人才來港。

科學園。（資料圖片）

香港科技園公司行政總裁黃克強指，科學園其中的重點工作是吸引人才，又指只要能成為人才中心，便可吸引到更多企業來港。

他續指，今年暑期，科學園招聘約300個大學實習生，一成多人是來自外地名牌大學，例如史丹福大學、劍橋大學等。他說，過去兩三年，也很多中外企業因見到在香港的發展機會而有意來港。

香港科技園公司行政總裁黃克強指，科學園其中的重點工作是吸引人才，又指只要能成為人才中心，便可吸引到更多企業來港。（資料圖片）

香港科技園公司署理首席企業發展總監柯志成則指，現時科學園內有1800間公司，較兩年前的1400間有明顯增長。他提到，新加坡也曾派員到訪科學園，其後與園方商議合作，料9月會再作商討。

就荷里活視覺特效製作公司「數字王國」將進駐科學園，柯志成說，對方屬已經成熟的企業，但有意發展亞生意，也看科學園可吸引人才。

他提到，上周曾向兩名東南亞實習生介紹數字王國，當他們得悉是一間荷里活視覺特效製作公司後也有意應徵，認為科學園除了幫助企業落戶香港，也為企業招聘到人才，甚或吸引國際人才來港。

柯志成也表示，科學園有舉辦活動，為初創公司提供資金，並提供專家協助，最近協助五間初創公司打入美國西岸市場，預料明年會辦相關活動。

香港科技園公司署理首席企業發展總監柯志成。（資料圖片／文耀倫攝）

提到科學園使用率已逾九成，為人才提供的宿舍也近乎爆滿，黃克強提到，明年會有新建築落成，並預計未來會再多建一棟建築物。他又指，過去數年創科發展很快，期望新田科技城盡快上馬，「我哋（地方／空間）係細，要倍數增長。」

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