科學園深圳分園開幕冀150企業落戶　李家超：港深創科合作新起點

由港深兩地政府共同支持的香港科學園深圳分園今日（7日）開幕，園區位於深圳福田佔地3.1萬平方米，科技園公司目標吸引約150間企業落戶，重點吸納七大領域企業，並協助港澳及海外創科企業開拓內地市場，目前已有超過10間創科公司進駐園區。行政長官李家超在開幕典禮的視像致辭指，科學園深圳分園開幕是港深創科合作的新起點，港府歡迎國務院深港河套規劃。



香港科學園深圳分園。（香港科學園深圳分園網站圖片）

香港科學園深圳分園位於深圳福田區，距離福田口岸1,200米。李家超今日在開幕禮上以視像致辭指，科學園深圳分園開幕標誌着港深兩地創新科技合作的新起點，並指國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，更將深港河套納入大灣區四個重大合作平台之一。

李家超提到，中央最近公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（河套規劃），明確園區成為深港科技創新開放合作先導區、國際先進科技創新規則試驗區、粵港澳大灣區中試轉化集聚區的三大定位。

李家超認為，在《河套規劃》支持下，從香港科學園深圳分園的發展，到整個河套合作區的發展，以至香港北部都會區的全速推進，再到港深兩地整體的創科發展，都將大有可為，未來可期。

李家超期望香港科學園深圳分園充分把握好《河套規劃》機遇，為打造具有國際影響力的創科生態系統作出貢獻，而港府將繼續積極建設河套合作區香港園區，協同深圳園區構建創新者和創業家的夢想之地，同時繼續積極推動大灣區城市群的聯動合作，為建設世界科技強國作出貢獻。

深圳市長覃偉中：有信心深港合作能打造具國際地位創新科技中心

深圳市長覃偉中亦致辭指，香港有豐富科研資源及生態圈，有信心深港合作下，能夠打造具國際地位的創新科技中心。

李家超。（資料圖片/歐嘉樂攝）

科技園公司主席查毅超稱，深圳分園開幕是重要里程碑，會成為深港創科的橋樑，並促進兩地跨境人才、知識交流及協作，未來也會配合新田科技城等香港創科規劃和建設，與大灣區互動，將香港打造成國際科技創新中心 。

科技園公司表示，深圳分園內設有共享空間、獨立辦公室、乾濕實驗室、會議及活動場地等，未來會重點吸引來自醫瘵科技、大數據及人工智能、機械人技術、新材料、微電子、金融科技和可持續發展七大領域企業。