陳茂波參觀科學園試坐港研發無人駕駛車：創科是經濟發展驅動力

財政司司長陳茂波昨天（25日）到訪科學園，參觀四間開發環境可持續發展及綠色科技產品公司，並試坐由開發自動駕駛車輛技術所設計的無人駕駛車。他指創新科技是經濟發展的驅動力，透過新思維突破限制，不斷為市場解決痛點，就能不斷創造價值、引領發展。



科技園公司表示，行政總裁黃克強陪同陳茂波與四間公司交流。在參觀的科技公司當中，Ecoinno (H.K.) 專注研發新環保物料，採用天然植物纖維，配以公司一項專利技術加工而成，在自然環境下，只需75日即可100%完全生物分解，相較於現時其他紙製餐具一般仍含有塑料；其研發的餐具是全面去塑化，更有效保護環境，相信有關技術可用於創造更多新型產品。

陳茂波亦試坐由開發自動駕駛車輛技術的城系有限公司所設計的無人駕駛車；以及參觀由初創Archireef 設計，用於海底珊瑚和生態復修的工作的人造陶泥底盤；於到訪科學園的最後一站，他參觀由納米及先進材料研發院利用水生微藻製作的「植物牆」，其減碳效果比同等重量樹木高出數倍。

財政司司長陳茂波（右二)2月25日到訪科學園，參觀四間開發綠色科技公司。（香港科技園公司圖片)

《預算案》提出發展綠色科技及綠色金融雙綠色策略，確立推動香港綠色發展的重要方向。科技園公司引述陳茂波司長隨筆表示，創新科技是經濟發展的驅動力，亦提供了讓高質量發展加速向前的契機，「透過新方法解決問題，透過新思維突破限制，不斷為市場解決痛點，就能不斷創造價值、引領發展。這樣的經濟發展必定蓬勃活躍、充滿機會。」

科學園表示，已有超過一百家綠色科技企業發展綠色科技及綠色金融，據統計全球綠色科技市場規模在2030年將達到4,174億美元，與2021年的355億美元規模相比，年化複合增長率達到31.5%，足見市場發展潛力巨大。