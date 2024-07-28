何永賢：按部就班取締劏房　冀簡約公屋、過渡性房屋讓人有選擇

今屆政府推出的簡約公屋，首批簡約公屋，至本月15日已收逾一萬份申請。房屋局局長何永賢今日（28日）在電台節目指，在推出簡約公屋前，不少市民對項目抱有質疑，直至聽到居住不適切居所的住戶談及生活的困難，大眾才明暸項目的社會價值。



她又說，知道不少劏房戶擔心取締劣質劏房，會令他們失去容身之所，她也不願意見到有人流離失所，期望簡約公屋、及過渡性房屋，能讓劏房戶有選擇，又指未來即使有取締政策，政府會按部就班處理，劏房戶不需要擔心其居所會遭即時被取締。



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何永賢巡視啟德簡約公屋地盤。（何永賢Facebook）

房屋局局長何永賢在電台節目表示，不少市民對政府推出的簡約公屋抱有質疑，直至聽到居住不適切居所的住戶談及生活的困難，才明暸相關項目的社會價值。

何永賢說，知道不少劏房戶擔心當局取締劣質劏房，會令他們失去容身之所。她稱處理劏房問題需要時間，也不願意見到有市民流離失所，會先處理簡約公屋，期望在取締劣質劏房時，簡約公屋、及過渡性房屋能讓劏房戶有選擇。

就劏房問題，她也提到，有團體提出登記制，給予業主時間進行登記及改善，針對未有改善的業主，正考慮進一步設法律框架。她強調，有關政策推出後，政府會按部就班針對性聚焦社會上的情況，如工廈劏房，部分甚至涉及僭建，並就反饋的情況進行部署，劏房戶不需要擔心其居所會遭即時被取締。

深水埗是香港其中一個劏房集中地。（資料圖片/郭梓謙攝）

提到位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路的首批簡約公屋，截至本月15日已收逾一萬份申請，何永賢指，房屋局正在跟進這些申請。她說，期望過渡性房屋、或簡約公屋住戶可於入住兩至三年後，獲派傳統公屋。

她也提到，部分簡約公屋或過渡性房屋的用地，暫時仍未到長遠規劃的時間，希望可延長簡約公屋或過渡房屋的項目，例如彩興路用地將來會發展成水庫，惟現在未有需要，故現階段可能讓相關的過渡性房屋項目「留耐啲」。

今日為簡約公屋優先申請最後一日，下午陸續有十幾廿個市民到房委會交表。（鄭子峰攝）

被問到過渡房屋及簡約公屋會否「爭生意」，何永賢指，過渡性房屋申請人分為甲類和乙類，甲類為輪候公屋3年以上人士可申請，乙類為輪候時間不足3年人士。簡約公屋同樣設甲類和乙類申請人，甲類同樣為輪候公屋3年以上人士可申請。

她說，隨著簡約公屋逐漸啟用，期望將甲類過渡性房屋人士由簡約公屋照顧，以擴大乙類過渡房屋申請，產生互補效應。