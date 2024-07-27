簡約公屋｜攸壆路明年首季入伙跟機制加租　何永賢指牛頭角申請多

房委會通過公屋租金10月1日起上調10%，首三個月獲豁免額外租金，新租金明年1月起實施，房屋局局長何永賢今日（27日）在電台節目承認，簡約公屋都會跟隨公屋租金制度加租10%，由於簡約公屋租金為公屋的9折，基數較細相信加租不多。



何永賢又稱，現時開放申請的元朗及牛頭角兩項目中，牛頭角彩興路項目現時接獲的申請較多，申請者若在優先期內交回表格，即使今次未獲編配，當下次其他項目出爐時仍能獲優先處理。



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公屋租金將於10月1日加租，何永賢今在電台節目被問及簡約公屋是否也需加租時，指由於簡約公屋租金是跟隨公屋租金的9折，故公屋租金上調時，簡約公屋也會隨之上調。

不過，她稱由於基數較低，例如公屋現時平均租金是2,300元，加10%租也只加230元，簡約公屋是其9折，故只會加100多元左右，以元朗細單位最便宜700多元租金為例，加租後也只會加70元左右，強調簡約公屋也必須保持保安及清潔等質素。

房屋局局長何永賢認為，流標因息口高企，影響發展商入標意欲。（資料圖片/黃浩謙攝）

房屋局接獲逾1萬宗首批簡約公屋優先申請，超額1.3倍，何永賢稱位於市區的牛頭角彩興路項目現時接獲的申請較多，稱申請者若在優先期內交回表格，即使今次未獲編配，當下次其他項目出爐時仍能獲優先處理，非優先期內申請又有急切需要人士，也有較大機會獲安排入住簡約公屋項目。

她續稱，現時13個簡約公屋中，只有馬鞍山恆光街項目仍在招標，其他項目已全面動工，當局要求承建商每個項目要在兩年內建成，部份項目涉及打樁，甚至最深有90米，即約30層樓高，形容建築團隊以興建「救生艇」的速度開工，同時也保持質素，故挑戰較大。

何又說會視乎情況考慮會否延長5年簡約公屋計劃，但目前傳統公屋供應不斷增加，相信簡約公屋市民平均兩三年已可上樓，屆時作為「救生艇」的簡約公屋便可功成身退。

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另外，柴灣祥民道的首個私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」項目流標，何永賢稱受大環境經濟影響，利息預算也不似預期，例如原本市場觀望息口可於6月中下調，但最終未有調整，加上「樂建居」屬居屋項目，涉及不少限制，包括折扣、一次性推售等，均令市場抱觀望態度，有發展商雖感興趣也未有落標。

她指出，柴灣項目地塊較細，選擇只推700伙是希望給予機會中小型發展商參與，相信流標對未來幾年整體居屋供應影響不大，因主要來源仍是房委會居屋，相信未來數年仍可保持約7,000個單位供應，但局方在未來推展「樂建居」時會收集不同意見，研究調整折扣及推售模式等。