攸壆路簡約公屋明年首季入伙　2億服務合約批予東華三院合營公司

簡約公屋即將入伙，房屋局今日（19日）批出第一個項目的營運及管理服務合約予領先管理有限公司——東華三院聯營，中標價約為2.02億元。局長何永賢表示，簡約公屋的工作推展迅速，隨着攸壆路項目明年第一季入伙，有關營運機構也開始「埋位準備」。



局長何永賢今日（19日）在社交平台Facebook上表示，簡約公屋的工作推展迅速，隨着攸壆路項目明年第一季入伙，有關營運機構也開始「埋位準備」。房屋局在今日批出了首個項目營運及管理服務合約，委任領先管理有限公司——東華三院聯營管理攸壆路項目。



房屋局今日批出第一個「簡約公屋」項目的營運及管理服務合約予領先管理有限公司——東華三院聯營。房屋局局長何永賢（左三）、常任秘書長羅淑佩（左二）、副局長戴尚誠（左一）在批出合約的儀式上，與服務合約代表合照。（何永賢Facebook提供）

中標公司需提供社會服務，管理和營運配套設施等

項目位於元朗攸壆路，將提供約2,100個單位，預計明年第一季入伙。在房屋局的指示和監督下，營運機構未來數月須全力做好前期準備工作，確保順暢處理住戶申請及入住事宜，並在入伙後隨即為住戶和地區提供各項服務和配套設施。

「簡約公屋」項目亦會為住戶及地區提供不同服務和設施，因此有關營運及管理服務要求有別於一般物業管理合約，不但包括住戶事務管理、物業管理、日常保養維修，亦涵蓋一系列社會服務，以及管理和營運配套設施等。

房屋局表示，為確保服務質素，房屋局在評審過程中，已根據投標機構的管理能力、相關經驗，以及計劃書內建議的營運和管理模式、提供的社會服務、遷出計劃、創新和資訊科技的應用等一系列因素作出技術評審；然後再就投標價格作出綜合評審，從而挑選最合適的營運機構。

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「簡約公屋」已於6月24日開始接受申請，第一期申請項目包括元朗攸壆路和牛頭角彩興路，合共提供約4,440個單位。簡約公屋優先處理申請本周一（15日）結束，已收到超過10,200份申請。

何永賢指，不少住在惡劣居所、捱着貴租的市民每天盼望着能轉換環境，給家人、給自己一個更好的生活，簡約公屋能成為他們生命中的轉捩點。她感謝營運機構的投入與熱誠，並勉勵大家用心經營、服務居民，發揮好項目的社會價值。

她稱，房屋局會做好主導工作，與營運機構緊密聯繫，確保住戶能得到適切照顧與支援。在批出合約的儀式之後，房屋局也立即與營運機構進行首次會議，與大家展望並籌劃接下來緊湊的工作。局方期望在政府、企業、慈善機構的多方攜手下，一起寫好這個有溫度的香港故事。