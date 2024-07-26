簡約公屋｜市區轉新界憂搵工購物難　社協促加強配套、延長租住期

香港社區組織協會今日（26日）聯同基層到立法會申訴，會見房屋事務委員會委員陳學鋒議員，建議對方敦促政府發展偏遠地區的簡約公屋項目時，加強就業、學童適應、交通配套及民生設施等支援。



同時，社協建議在簡約公屋落成後，保留過渡性房屋項目，同時延長過渡性房屋租住期、入住條件，以配合「告別劏房」的政策，令劏房居民有安置支援、可以住至獲公屋分配。



香港社區組織協會今日（26日）聯同基層到立法會申訴，會見房屋事務委員會委員陳學鋒議員。（社協提供）

社協指，目前簡約公屋選址整體難避偏遠地區用地，尤其需要政府支援。據社協今年2月發佈《基層對過渡性房屋及簡約公屋政策的意見調查》，就從市區轉區到新界居住，基層最關注的是能否在區內找到新工作，以節省交通開支、減少交通時間，同時較關注子女轉校問題。

社協建議，勞工處應與負責營運簡約公屋的社會服務機構合作，提供就業支援及配對服務；教育局也可就有需要為子女轉校的家庭提供支援及提供協助學童適應新校園的服務。

此外，社協建議政府在興建簡約公屋項目時，預留地方作廉價超市、社區診所，並可考慮增加外展醫療車到項目內為居民提供醫療支援。就一些偏遠、又未有交通網絡的地區，當局也宜提供接駁專車至當區市中心。

社協指，首批位於牛頭角彩興路及元朗攸壆路的簡約公屋，在優先處理階段錄得10,200宗申請，超額約 1.3 倍，反映項目能回應基層殷切的住屋需要。（資料圖片／鄭子峰攝）

社協又提到，現時簡約公屋最長可居住直至獲編配傳統公屋，或直至該項目的用地需交還作長遠發展，期望過渡性房屋可供住戶租住的年期與簡約公屋「睇齊」，延議政府盡量爭取過渡性房屋的租住期可每5年延期，直至該項目的用地需交還作長遠發展才停止，令居民安心申請入住，住至分配公屋。

社協建議，日後即使簡約公屋落成，亦應保留現行的過渡性房屋項目，並建議兩者以輪候公屋年期做分野，前者供候公屋三年以上人士入住，後者則集中照顧輪候公屋少於三年的住戶，甚或考慮放寬予未輪候公屋，但符合公屋收入及資產限額，並現正居於不適切居所的人士入住。

針對非長者單身人士的住屋需求，社協也建議當局將非長者單身人士，納入簡約公屋的受惠對象，讓他們有機會改善住屋困難。

社協強調，簡約公屋與過渡性房屋並存，且不少於五萬的社會房屋供應，加上公屋供應，才有希望告別劏房。