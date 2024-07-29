再就業津貼｜旺角麥花臣辦招聘會　逾3300職位　月薪1.1萬至2.4萬

勞工處於明日（30日）及周三（31日）一連兩日在旺角麥花臣場館舉行「再就業津貼試行計劃」招聘會，為求職人士，特別是中高齡人士，合共提供超過3,300百個不同行業的全職或兼職職位空缺，求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，職位空缺大部分月薪介乎1.1萬元至2.4萬元。



勞工處於明日（30日）及周三（31日）一連兩日在旺角麥花臣場館舉行「再就業津貼試行計劃」招聘會，為求職人士，特別是中高齡人士，合共提供超過3,300百個不同行業的全職或兼職職位空缺。(資料圖片／盧翊銘攝)

為期兩日的招聘會共有約五十間機構參加，合共提供超過3,300個不同行業的優質全職或兼職職位空缺，包括飲食、零售、酒店、空運及運輸業。招聘會每日分別約有20至30間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括業務發展經理、工程師、行政主任、文員、廚師、餐飲服務員、登記護士、校巴照顧員、電腦程式員、包裝員、顧客服務助理、車站助理、保安員、技工。

職位空缺大部分月薪介乎1.1萬元至2.4萬元，約88%為全職空缺，約93%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約64%的職位空缺毋需相關工作經驗。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站（www.jobs.gov.hk）。

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求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。此外，勞工處於明日下午2時30分同場舉行「再就業津貼試行計劃」啟動禮，並特設櫃位供市民了解計劃詳情。

招聘會將於上午11時至下午5時30分在旺角奶路臣街三十八號麥花臣場館一樓（近旺角港鐵站E2出口）舉行，費用全免，每日截止入場時間為下午5時。