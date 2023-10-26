施政報告2023｜中年再就業派2萬　打工仔為領津貼部署辭職再搵工

【施政報告2023】行政長官李家超公布任內第2份施政報告，當中提出增加本港勞動力的措施，包括推出為期三年的再就業津貼試行計劃，為40歲或以上的中年再就業人士提供最高2萬元津貼，料可惠及6,000人。有中年打工仔得知相關政策即感興奮，表示已為領取津貼鋪路，訂下辭職時間表，打算小休數個月後再搵工，以滿足措施要求，屆時邊上班邊等候政府「派錢」獎勵。



網民看過樓主計劃各有意見，有人驚訝竟有人為津貼提早計劃，亦有人潑冷水，質疑樓主未必可按計劃辭職再就業，擔心一旦未能成功搵工，隨時得不償失。



政府在新一份施政報告提出數項措施冀增加勞動力，包括為期3年的再就業津貼試行計劃，有中年打工仔明言為領津貼打算辭職再搵工。（《大叔的愛》劇照）

政府在新一份施政報告提出數項措施冀增加勞動力，包括為期3年的再就業津貼試行計劃，為連續3個月或以上沒從事任何獲酬工作、40歲或以上人士提供津貼，如連續完成工作6個月，可獲最高1萬元的津貼；若連續完成12個月工作，則可再獲多1萬元津貼，料可惠及6,000人。

有中年打工仔留意到相關措施，隨即於討論區發文，形容是「天大的喜訊」，興奮稱「施政報告一出，我下午即刻遞信唔撈！」。該打工仔表示因已年過40歲，得知中年再就業可獲政府津貼後，立即訂下辭職時間表，為高達2萬元的津貼做好準備。

樓主表示，辭職後將於11月尾正式離開現職公司，打算放假小休約3個月，待農曆新年後再次搵工，就業1年便能申請領取津貼，「玩3個月，由聖誕玩到新年再玩埋過年，之後再搵工返1年等政府獎勵！」。

▼10月25日 施政報告2023懶人包▼



+ 3

網民對於樓主的如意算盤各有看法，有人明言支持，「如果對自己搵工能力有信心，隨時都可以辭職小休」、「諗住食盡佢啲福利？」、「不如順便生個BB，多兩皮嘢獎金」。

不過也有人認為樓主多此一舉，擔心他未能如願領取津貼，隨時得不償失，「乜嘢叫做失業？辭職都叫做失業？」、「用3個月人工去換1萬？」、「而家經濟咁差，唔會咁易搵到第二份」、「正正經經有收入好X過」、「一年先有1萬，辭職連年終花紅都無埋！傻都識計啦！此福利只適用於自由工作者」、「連續3個月失業，你已經冇咗起碼3個月糧嘞喎，錢多嘅話就唔使貪嗰1萬蚊，搵嘢嚟搞」。

▼施政報告重點▼

