大灣區航空及HKExpress 新一輪攻防戰　分別推曼谷$20及$10機票

大灣區航空與HKExpress香港快運展開新一輪平機票爭奪，大灣區航空早上先公布「兩周年生日慶」第四彈，宣布中午12時起搶購20元來回泰國曼谷機票，限額200個，並包7公斤手提行李及20公斤託運行李。快運隨即反擊，於大灣區航空公布1個多小時候宣布，即時推售來回曼谷的10元機票包寄艙，雙方展開新一輪「攻防戰」。整合搶票攻略如下文。



大灣區航空早上先公布「兩周年生日慶」第四彈，宣布中午12時起搶購20元來回泰國曼谷機票，限額200個。（大灣區航空圖片）

大灣區航空兩周年慶，7月23日起先後推售多個航點的20元來回機票，之前已公布首爾、曼谷及東京，今日(29日)再在Facebook宣布中午12時起推售20元來回曼谷機票，市民在其Facebook或Instagram Story留言區領取優惠碼，並於官網購票輸入優惠碼即可搶機票，限額200張。

大灣區航空訂票網站

出發日期：2024 年8 月18日至12月18日（從香港出發）​

來回票價：港幣 $20*​

行李額度：7 公斤手提行李及 20 公斤託運行李​

優惠限額：每日 200 個（每人 1 張）

*不包括燃油附加費及其他雜項，旅程必須及只能從香港出發。機票不可退款、不可更改航線及不可轉讓。



快運推來回曼谷兩大機場蘇凡納布米以及廊曼「隨心飛」優惠機票，來回低至10元。

香港快運則再次緊隨其後，於大灣區航空公布航點後一個多小時，在Facebook宣布同樣推來回曼谷兩大機場蘇凡納布米以及廊曼「隨心飛」優惠機票，來回低至10元，同樣不包稅項及燃油附加費，但包7公斤隨身物品及1件20公斤行李。

快運訂票網站

預訂日期：即時開賣至售完即止

旅遊日期：2024年8月18日至11月30日

行李額度：7公斤手提行李及20公斤託運行李​

*優惠數量有限，只適用於預訂由香港出發的來回機票，不包括相關稅項及附加費。

