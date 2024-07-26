動漫節2024｜排頭位台男承傳統「反智轉身」入場　預花一萬買模型

第25屆香港動漫節今日（26日）開鑼，在灣仔會展一連六日舉行，歷年首日兼首位進場的市民都會繼承多年的進埸傳統，以「反智轉身」入場，今年也不例外。「排頭位」的李先生從台灣來港，因他知悉香港動漫節的傳統，在進場時特意做出「反智轉身」動作。他亦指，今次準備花費約一萬元，購買鐵甲奇俠（Iron Man）等模型，預算與以往相約。



動漫節今日開鑼，一連六日在會展舉行。「排頭位」是從台灣來的港李先生，打算購買鐵甲奇俠（Iron Man）等模型。他指，以往兩三年也會來動漫節，幾年的花費相約。他又指，來動漫節同時會順道到香港旅行和看朋友。

今年「排頭位」為從台灣來港的李先生，他亦清楚香港動漫節的傳統，稱會在進場時做出「反智轉身」的動作。（董素琛攝）

以往首日兼首位進場的市民都會繼承多年的進埸傳統，以「反智轉身」入場，今年也不例外，李先生在進場時做出「反智轉身」的動作，他說：「因為之前都有人做，不要弄壞傳統。」

李先生進場不久便已花了七千多元，買了死待及星球大戰模型玩具，他打算明天和後天還會再來，預計總共會花錢一萬元。他又認為，大會安排門票在網上預售的做法「很好」，「因為現在大家都用手機用很多，所以就是很方便呀。」