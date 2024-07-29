九巴加薪3.52%　車長及維修工底薪至少加800元　侍產假增至10日

九巴今日（29日）宣布，全體員工本年度的加薪幅度為3.52%，全職月薪車務及維修員工底薪增加不少於800元，各級車務、維修及前線職系人員的薪酬加幅追溯至2024年6月1日生效，文職人員及其他職系將會在今年9月1日生效。



另外，據九巴內部通告指出，九巴8月1日起會增加侍產假至10天，颱風津貼增至250元，並設站長、車務督察通宵津貼，並於8月1日生效。



九巴今日（29日）宣布，全體員工本年度的加薪幅度為3.52%，全職月薪車務及維修員工底薪增加不少於800元。(張浩維攝)

九巴表示，雖然本地市民出行模式持續改變，晚間、周末和假日乘客量未有回復至疫前水平，但訪港旅客數量與高峰時仍有距離，加上國際燃油價格波動，但九巴及龍運平衡所有相關因素，包括營運情況、財政狀況、經濟環境和薪酬趨勢，亦考慮到員工士氣和生活費用變化，制定今年的薪酬調整方案。

九巴表示，希望體現公司的最大誠意，吸引和挽留人才為廣大乘客服務，又感謝工會代表理解公司面對的經營環境，就薪酬調整方案進行務實的協商和溝通。

九巴今日（29日）宣布，全體員工本年度的加薪幅度為3.52%，全職月薪車務及維修員工底薪增加不少於800元。（資料圖片）

內部通告：半職月薪車長加不少於600元

九巴指，會持續投放資源，引入更多環保車隊及安全設施，與員工攜手為乘客提供安全、可靠和優質的巴士服務。

據九巴內部通告，全職月薪車務及維修員工加3.52%，底薪增加不少於800元；五天車長等則底薪加不少於670元；至於半職月薪車長則加不少於600元，相關加薪會追溯至6月份生效，6月及7月薪金則會在8月30日補發。

據悉颱風津貼增至250元

通告指出，原本被歸類為文職的各級車務督察、導師車長等，今年起會被歸納在前線職系員工，同可獲追溯薪金加幅。九巴同時增加侍產假至10天，颱風津貼增至250元，並設站長、車務督察通宵津貼，並於8月1日生效。另外，雙補水日會由明年1月1日起加至每年13天。

汽車交通運輸業總工會第二副主席黎兆聰表示，3.52%加幅是無奈接受，但明白公司難處。(資料圖片/歐嘉樂攝）

黎兆聰：3.52%是無奈接受

汽車交通運輸業總工會第二副主席黎兆聰表示，與公司馬拉松式開會後得出加薪方案，稱3.52%加幅是無奈接受，但也明白公司難處。他指明白在鐵路發展下，九巴客量自去年11月起已無上升，甚至有下跌，受疫情轉變生活模式及通關後北上消費潮影響，巴士晚上8、9時後已較少乘客，九巴公司也稱加薪後或要面臨虧蝕。