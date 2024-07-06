九巴車票｜還有實體飛？7.9起巡迴多區發售可一次買齊【附日程】
撰文：何瑞芬
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坐巴士上車「嘟」八達通或是直接入錢到錢廂是日常，原來九巴及龍運部份路線還有實體車票發售，但一般要在指定站頭或地點，才能買到指定路線的單程乘車券。九巴指，電子支付普及下，市民多有「散銀」長放家中不知怎用，下周二（9日）起會巡迴全港，在多個巴士總站設流動售票處，讓市民及巴士迷可「一次過」買各指定路線的車票使用或收藏，順手清清家中「散銀」。指定路線及流動售票處資訊一文看清。
現時有部份九巴及龍運路線，仍設有實體單程乘車券，但一般要在指定地點或站頭才能買到，若想收集多款車票，或要跑全港九新界。
九巴表示，隨電子支付日漸普及，市民或有些零錢現金長期放在家中，為讓市民清清零錢，7月9日起，會巡迴全港多個巴士總站設立流動售票處，發售九巴及龍運多條路線的單程或來回車票，讓乘客可以現金支付的方式購買，毋須為家中積存的零錢煩惱。
巡迴活動共設12場，涉及12個巴士總站，發售的車票所適用的九巴及龍運路線包括：
發售車票適用路線：
．九巴：49、49M、69、72K、90、96、97、230R、900、B1、B9、P960、P968、W2、W3、W4
．龍運所有A線
流動售票處日期及地點：
九巴稱，一些指定路線設有多程或來回優惠，以現金購買車票同樣適用。除此之外，流動售票處提供以現金購月票服務，市民買月票可獲贈神秘禮物。