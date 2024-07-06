九巴車票｜還有實體飛？7.9起巡迴多區發售可一次買齊【附日程】

坐巴士上車「嘟」八達通或是直接入錢到錢廂是日常，原來九巴及龍運部份路線還有實體車票發售，但一般要在指定站頭或地點，才能買到指定路線的單程乘車券。九巴指，電子支付普及下，市民多有「散銀」長放家中不知怎用，下周二（9日）起會巡迴全港，在多個巴士總站設流動售票處，讓市民及巴士迷可「一次過」買各指定路線的車票使用或收藏，順手清清家中「散銀」。指定路線及流動售票處資訊一文看清。



九巴P968是其中一條有單程乘車券的路線。（資料圖片/鄭子峰攝）

現時有部份九巴及龍運路線，仍設有實體單程乘車券，但一般要在指定地點或站頭才能買到，若想收集多款車票，或要跑全港九新界。

九巴表示，隨電子支付日漸普及，市民或有些零錢現金長期放在家中，為讓市民清清零錢，7月9日起，會巡迴全港多個巴士總站設立流動售票處，發售九巴及龍運多條路線的單程或來回車票，讓乘客可以現金支付的方式購買，毋須為家中積存的零錢煩惱。

九巴將由7月9日（星期二）起，巡迴全港多個巴士總站設立流動售票處，讓乘客以現金購買九巴及龍運指定路線的單程或來回車票及九巴月票。（九巴提供）

巡迴活動共設12場，涉及12個巴士總站，發售的車票所適用的九巴及龍運路線包括：

發售車票適用路線：

．九巴：49、49M、69、72K、90、96、97、230R、900、B1、B9、P960、P968、W2、W3、W4

．龍運所有A線



九巴指在多個巴士總站設流動售票處，讓市民及巴士迷可「一次過」買各指定路線的車票使用或收藏，順手清清家中「散銀」。（資料圖片/九巴提供）

流動售票處日期及地點：

九巴稱，一些指定路線設有多程或來回優惠，以現金購買車票同樣適用。除此之外，流動售票處提供以現金購月票服務，市民買月票可獲贈神秘禮物。