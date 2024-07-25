九巴｜支持奧運港隊　運動員獲免費搭車一年　可為一輛巴士命名

九巴宣布，向所有2024年巴黎奧運會的港隊成員送贈一年免費乘搭九巴和龍運巴士，並向港隊運動員送贈巴士命名權。以「支持港隊」為設計主題的巴士亦將會穿梭大街小巷，九巴稱與港人齊撐港隊，祝願各港隊代表在巴黎奧運屢創佳績。



九巴向所有2024年巴黎奧運會的港隊成員送贈一年免費乘搭九巴和龍運巴士，並向港隊運動員送贈巴士命名權。（九巴提供）

開出全新「支持港隊」主題巴士 與全港市民齊撐奧運港隊

九巴表示，巴黎奧運即將開幕，與所有香港市民一樣，熱切期待一眾港隊運動員在各項比賽上的精彩表現。為表達鼓勵和支持，九巴向所有中國香港代表團成員，包括參賽的運動員、教練和醫療團隊等，送贈一年免費乘搭九巴和龍運巴士。另外，港隊運動員亦獲贈巴士命名權，每位港隊運動員可為一輛九巴巴士命名，載有命名內容和信息的名牌將安裝於巴士車廂內。

全新「支持港隊」主題巴士亦將會行駛。九巴指會與全港市民一齊支持奧運港隊健兒，「大聲說出『Proud of You！』。」

九巴指會與全港市民一齊支持奧運港隊健兒，開全新「支持港隊」主題巴士。（資料圖片）

施文信：期望各大企業與體育界有更緊密的聯繫及合作

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長兼代表團團長施文信博士表示，深深感受到社會各界對香港運動員的熱情和支持，期望各大企業與體育界有更緊密的聯繫及合作，為體育產業的持續發展注入能量，讓更多運動員受惠。