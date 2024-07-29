麥當勞McGriddles｜今晚陸續售罄　傍晚6時僅餘58間供應｜附表

【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】麥當勞新推出的McGriddles自7月27日推出後大受歡迎，至今已售出100萬個。麥當勞今日（29日）公布，將提早結束優先試食階段的供應，全線於今日內陸續售罄。直至8月5日凌晨4時起，才正式在早餐時段供應，屆時毋須使用App便可購買。



根據App資料顯示，截至傍晚6時正，全港256間分店中，只餘下58間店舖仍有McGriddles供應，其中觀塘佔8間，即全線約有77%間店已售罄。下文將提供分店名稱，讓粉絲可「最後衝刺」品嚐McGriddles。



麥當勞宣布周六（27日）凌晨4時正式發售港版McGriddles，即楓糖班戟漢堡系列（黃浩謙攝）

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全線餐廳今日內陸續售罄McGriddles

麥當勞公布，楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）推出後，由上周六（27日）開賣至今，已售出100萬個，反應超級熱烈，因此App用戶的優先試食將提前結束，全線餐廳將於今日內陸續售罄McGriddles，直至8月5日凌晨4時起，才在全線分店的早餐時段正式推出，屆時毋須使用App便可購買。

根據麥當勞App的資料顯示，截至傍晚6時正，本港只餘下58間分店，仍有McGriddles出售，當中港島只餘下4間店，離島更已全線售罄。而觀塘仍有8間店提供McGriddles，包括裕民坊店、鱷魚恤中心店、The Wave店、駿業街店、寶達店、秀茂坪店、創紀之城店及翠屏店。

港島區︰

1. 山道店

2. 西寶城店

3. 士美菲路店

4. 南康店



McGriddles在7月27日凌晨4時在香港正式發售，麥當勞7月29日宣布暫停首階段供應。（香港麥當勞提供相片）

港版楓糖班戟漢堡系列，分為兩款口味，包括楓糖班戟豬柳漢堡、楓糖班戟豬柳蛋漢堡。（香港麥當勞提供相片）

九龍區︰

5. 新文華中心店

6. 黃埔店

7. 西洋菜街店

8. 亞皆老街店

9. 窩打老道店

10. 文華商場店

11. 新望大廈店

12. 旺角道店

13. 美居中心店

14. 欽州街店

15. 大埔道店

16. 嘉業店

17. 晴朗店

18. 愛民廣場店

19. 馬頭圍店

20. 淘大店

21. 牛頭角道店

22. 裕民坊店

23. 鱷魚恤中心店

24. The Wave店

25. 駿業街店

26. 寶達店

27. 秀茂坪店

28. 創紀之城店

29. 翠屏店



新界區︰

30. 廣福邨店

31. 大埔昌運店

32. 太和店

33. 沙田新城市廣場店

34. 好運中心店

35. 新港城中心店

36. 乎輋店

37. 沙田第一城店

38. 新墟店

39. 良景邨店

40. 富泰店

41. 山景店

42. 屯門時代廣場店

43. 景峰花園店

44. 大興店

45. 屯門市廣場店

46. Novo Walk店

47. 俊宏軒店

48. 洪福店

49. 形點店

50. 天瑞店

51. 新豐店

52. 上水名都商場店

53. 天平店

54. 彩園店

55. 粉嶺店

56. 花都廣場店

57. 皇后山店

58. 碧湖花園商場店



離島區︰

全線已售罄

