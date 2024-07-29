麥當勞McGriddles｜3日售百萬份 提早結束試食 8.5起早餐有售
撰文：歐陽德浩
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【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】麥當勞新推出的McGriddles自7月27日凌晨4時推出後大受歡迎，多間分店更暫停供應。麥當勞今午（29日）公布，開售至今已售出100萬個，形容「反應超級熱烈」，將提早結束優先試食階段的供應（即7月27日至31日）。不過粉絲們不必擔心，McGriddles將於8月5日凌晨4時起，正式在早餐時段供應，屆時毋須使用App便可購買。
全線餐廳將今日內陸續售罄McGriddles
香港麥當勞公布，McGriddles即楓糖班戟漢堡系列推出後，深受全城歡迎，由上周六（27日）開賣至今，已售出100萬個，反應超級熱烈，因此App用戶的優先試食將提前結束，全線餐廳將於今日內陸續售罄McGriddles。
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8.5起可在櫃檯及自助點餐機落單
不過，McGriddles的粉絲亦毋須感到失望，因McGriddles將於8月5日凌晨4時起，正式在全線分店的早餐時段推出。屆時市民除了可透過App手機下單外，亦可在櫃檯及自助點餐機直接選購。
兩款套餐價分別售$36.5及$35
價格方面，楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）、楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），套餐優惠價分別為36.5元起及35元。
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