杭州亞運｜男子花劍準決賽險勝　張家朗脫頭套一刻觀眾歡呼

杭州亞運已開鑼，港隊在劍擊項目已穩奪奬牌，即男子花劍及女子重劍。大批市民到商場觀看賽事直播，其中花劍代表張家朗及蔡俊彥分別晉級四強，準決賽今午6時進行，在直播賽事的奧海城，距離賽事開始尚有一小時，現場已有來觀賞賽事的市民等候賽事開始。

踏入賽事的6時，逾30名市民安全在大電視前，收看比賽，張家朗在屏幕出場、在賽場上開始比賽，也有市民送上掌聲。張家朗在第一局末段落後，及後反超前取得第一局，見他脫下頭套伸脷，現場市民隨即歡呼，他將直入稍後的決賽。



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杭州亞運劍擊項目正式展開，其中男子花劍經過大半日的賽事，港隊代表張家朗及蔡俊彥分別晉級四強，四強對決將於今午6時上演，屆時張家朗將對日本劍手敷根崇裕，蔡俊彥的對手則是中國的陳海威。

距離準決賽尚有一小時，在轉播賽事的奧海城二期，現場已有一班市民在屏幕前收看其他項目，同時等候男子花劍準決賽，不少市民都是一家大細前來。

踏入6時，逾30名市民安全在大電視前，收看比賽，張家朗在屏幕出場、在賽場上開始比賽，也有市民送上掌聲。張家朗先拔頭籌，刺中對方，奪得一分，市民亦紛紛鼓掌。

張家朗在第一局末段落後，及後反超前取得第一局，見他脫下頭套伸脷，現場市民隨即歡呼，他將直入今晚8時10分的決賽。

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龍先生一家居於奧海城附近，他跟兩歲的兒子自今早開始在家中收看不同的亞運節目，因為知道奧海城有大電視直播，父子很有特意來體驗透過大電視觀賞比賽。龍先生說，張家朗在上次奧運奪金，當時他非常激動，今日也很期待張家朗出賽奪得好成績。

兒子因張家朗奧運奪金學劍

跟一家人來到看賽事直播的戴先生同樣說，張家朗在奧運奪金，帶給他很大震撼，認為他是頂尖的運動員，有望在亞運再奪金牌。他的兒子也正準備學劍擊，笑說希望劍擊可以成為自己專長，他日跟張家朗一樣成為優秀的運動員。戴小朋友拿著張家朗的紙牌，更放上一吻，祝願對方奪得好成績。

黃小朋友今年將近8歲，已學習劍擊一年，直言喜歡劍擊，今日特意跟媽媽來看亞運劍擊項目的賽事。不願出鏡的黃媽媽說，自己不太懂劍擊，但有學劍擊的兒子在，他會講解賽況。

奧海城今晚亦有活動，一眾劍擊學生及張家朗的師傅、朋友亦會到場觀賞比賽。