杭州亞運｜張家朗決賽大勝奪金　市民大電視打氣：張家朗好嘢！

亞運劍擊男子花劍項目，港隊代表張家朗一路殺入決賽，準決賽由落後到反超前勝出，在商場觀看賽事直播的市民無不歡呼鼓掌。決賽在晚上8時10分上演，不少市民仍留在現場，透過現場大電視希望直擊張家朗奪金一刻。



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亞運劍擊男子花劍項目決賽將在晚上8時10分上演，奧海城有數十名市民由傍晚六時的準決賽開始，一直留在現場，一邊觀看另一港隊代表蔡俊彥的季軍賽，一邊等待張家朗出戰決賽。

比分愈拉愈遠，張家朗在取得14分後，及後進得第15分奪得金牌。現場不斷歡呼，大叫「張家朗好嘢！」

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曾教過張家朗劍擊的香港劍擊學校校長黃贊也全程為觀眾講解及旁述戰況。

決賽在8時10分正式開始，在頭10秒張家朗連奪兩分，現場觀眾見到他成功得分，也不禁歡呼。

張家朗在杭州亞運會花劍準決賽中，再演反勝。（楊宇翹攝）

張家朗校長及同學 到商場看直播支持

奧海城今晚亦有活動，一眾劍擊學生及張家朗的師傅、朋友亦會到場觀賞比賽。

曾經教過兩位男子花劍港隊代表的香港劍擊學校黃校長說，看張家朗比賽總是給予很大刺激感，感覺到他在比賽中很集中、很自言，眼神堅定，形容這又是另一場經典的比賽。

他又說，覺得張家朗經歷奧運洗禮，抗壓力已經變得很好，認為他重返世界第一的排名只是時間問題。

張家朗的中學同學Stephen 也有出席，為張家朗打氣。他說張家朗手長在劍擊上有優勢，「覺得佢係玩劍擊材料。」對張家朗奪冠有信心，即使在準決賽落後，都從沒有懷疑對方會輸，又說留意到對方的小動作，相信他在作戰過程中一直努力調整，最終贏得比賽。