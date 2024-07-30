張家朗奧運奪金牌｜馬會獎勵600萬　母校林大輝中學另頒300萬獎金

【巴黎奧運2024／張家朗／劍擊／重劍／香港奧運金牌／獎金】「香港劍神」張家朗今日（香港時間30日凌晨、巴黎時間29日晚上）在巴黎奧運男子花劍個人賽衞冕成功，繼2021年東京奧運後再奪得金牌，為港隊今屆第二金，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人金牌獎金600萬元，另他的中學母校林大輝中學，將如2021年一樣，透過林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃，向他頒發馬會一半金額的獎金，即300萬元，張家朗至少可得合共900萬元。



香港游泳代表何詩蓓出戰女子200米自由泳奪得銅牌，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人銅牌獎金150萬元。



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為鼓勵香港運動員在大型運動會爭取佳績，香港賽馬會透過為期三年的「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」，向在比賽中表現優秀的運動員提供現金奬勵，今屆奧運更加碼兩成，以表揚在巴黎奧運會勇奪佳績的中國香港運動員，於團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵。當中獲個人金牌可得600萬元，而取得團體金牌則可獲1,200萬元。

2024巴黎奧運會香港傑出運動員現金獎勵。（香港體育學院網頁圖片)

「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」涵蓋除了奧運會，另也包括殘疾人奧運會、亞運會、亞殘運、世界大學生運動會、全國運動會、全國殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會。計劃至今已發放超過4,300萬港元的現金獎勵。

林大輝：張家朗的成功大大提升香港在國際體壇地位

林大輝個人亦回應稱，截止今天香港隊在巴黎奧運已經取得兩面金牌，成績比在上屆東京奧運更進一步，當中張家朗更連續兩屆獲得金牌，可喜可賀。林大輝形容，張家朗衛冕成功除了是他個人的成功，也是香港體育學院訓練系統的成功，更是香港特區政府近年來精英運動體育政策的成功。林大輝指，張家朗的成功大大提升香港在國際體壇的地位，林大輝中學感到十分自豪並希望有更多的的學生可以為港爭光，作出貢獻。

林大輝形容張家朗衛冕成功除了是他個人的成功，也是香港體育學院訓練系統的成功，更是香港特區政府近年來精英運動體育政策的成功。（資料圖片/廖雁雄攝）