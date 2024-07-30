張家朗奧運奪金牌｜李家超致賀稱實至名歸　陳國基讚展現香港精神

【張家朗奧運再奪金/ 劍擊／世一／香港奧運金牌／巴黎奧運2024】張家朗在香港時間今日（30日）於巴黎奧運的花劍個人賽奪金，成功衛冕，也是香港代表團在今屆賽事取得的第三面獎牌。行政長官李家超及署理行政長官陳國基，分別對張家朗及其教練致以祝賀。



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李家超表示，張家朗技術非凡，越戰越勇，繼2020年東京奧運會為香港劍擊運動締造歷史，今天憑藉優異表現在巴黎奧運再創輝煌成績，勇奪金牌，實至名歸。他卓越的成績令人振奮，讓香港市民引以為榮。

陳國基在其社交平台稱，不足一小時，港隊在巴黎奧運再次報捷，可喜可賀。港隊「劍神」張家朗在男子花劍個人賽過關斬將，繼東京奧運後勇奪金牌，成功衛冕，成為港隊首位連續兩屆奧運奪金的健兒，這亦是港隊首次在同屆奧運取得多過一面金牌，為香港劍擊界以至整個體壇寫下光輝一頁。

陳國基指出，張家朗由32強起一直表現神勇，攻守兼備，在力量、步法、速度和技巧各方面均盡顯「劍神」水準和風範。他再度在奧運摘金，絕對實至名歸，絕對是香港之光。他讚揚張家朗憑著非凡實力和頑強鬥志，在過去多個國際賽事屢創佳績，令人鼓舞；今次在巴黎奧運再下一城，充分展現中國香港運動員的大將之風和香港精神，著實令全城引以為豪，為他熱烈歡呼喝彩。

陳國基祝願國家隊和港隊繼續在巴黎奧運盡情發揮，突破自我，再創高峰。大家繼續全程投入，撐國家隊、撐港隊。

圖為2024年7月29日，張家朗在巴黎奧運男子個人花劍項目奪金後，意大利對手Filippo Macchi 表現失落。（Reuters）

行政會議非官守議員致賀

行政會議非官守議員也致賀。行會非官守議員召集人葉劉淑儀表示：張家朗在比賽中沉着應戰，憑着超群技術和頑強鬥志，繼2020年東京奧運會為香港劍擊運動締造歷史後，再次在奧運場上向世界展示香港運動員的實力，勇奪金牌，令香港巿民引以為榮。