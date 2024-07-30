張家朗奧運奪金牌｜正就讀浸大　校長衞炳江祝賀：展現無比鬥志

【巴黎奧運2024／張家朗／劍擊／重劍／香港奧運金牌／獎金】「香港劍神」張家朗今日（香港時間30日凌晨、巴黎時間29日晚上）在巴黎奧運男子花劍個人賽衞冕成功，為港隊今屆第二金。



張家朗現正修讀浸會大學體育及康樂管理文學士課程，校長衞炳江向他致以衷心祝賀，「以精彩表現和無比鬥志贏得金牌，整個浸大社群以致廣大香港市民感到非常自豪。」



+ 7

張家朗獲得浸會大學「優才運動員入學計劃」獎學金，現正修讀體育及康樂管理文學士課程。浸大祝賀他連續兩屆奧運會獲得金牌，實屬非凡成就。

浸大校長衞炳江向張家朗致以衷心祝賀，「家朗在巴黎奧運，以精彩表現和無比鬥志贏得金牌，整個浸大社群以致廣大香港市民感到非常自豪。家朗連續兩屆以冠軍姿態登上奧運頒獎台，證明他作為世界頂級劍擊運動員的實力，亦顯示香港已在世界劍擊舞台奠定舉足輕重的地位。」

+ 4