廉署控免稅店商人　涉2000元賄建行(亞洲)職員　助加快開立戶口

廉政公署今日(30日)落案起訴一名商人卞维龙，涉嫌行賄中國建設銀行職員，提供2000元賄款，以協助加快開立個人銀行戶口的流程。他獲廉署准予保釋，周四(8月1日)在東區裁判法院答辯。涉案的銀行職員早前已承認貪污，判囚六周。



廉政公署。（蘇煒然攝）

被告卞维龙（39歲），報稱商人，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。

涉案銀行職員早前認罪判囚

卞维龙案發時是一名在東南亞經營免稅店的商人，他於2023年5月初到建行(亞洲)中環一間分行，打算開立個人戶口，獲該分行一名時任銷售主任接待。

卞维龙涉嫌於他到訪上述建行(亞洲)分行翌日，向該時任銷售主任提供賄款2,000元，以協助他加快在該銀行的開戶流程。

廉署早前接獲涉及開立銀行戶口的貪污投訴遂展開調查，發現卞维龙向該銷售主任支付賄款後不久便成功開立銀行戶口。

涉案的建行(亞洲)時任銷售主任羅子軒，31歲，早前亦被廉署落案起訴。他早前在東區裁判法院承認四項貪污罪行，被判入獄六星期，涉及藉索賄及受賄共13,000元，為包括卞维龙在內的六名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。