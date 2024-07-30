交諮會設工作小組研網約車平台規管　政府正研究大欖隧道新收費

交通諮詢委員會今日（30日）開會，聽取政府有關來年5月大欖隧道安排、收費建議；以及規管網約車平台與打擊非法載客取酬（白牌車）計劃。



交諮會主席張仁良表示，委員會暫時沒有市民就點對點交通服務的具體數據，故未有具體建議規管網約車平台方案；至於大欖隧道，雖未確認收費方案，但政府會在來年5月底收回經營權後，實行新收費。



大欖隧道收費方面，暫未確認收費方案，但政府會在來年5月底收回經營權後，實行新收費。（資料圖片）

就著規管網約車，張仁良指，現時交諮會並沒有市民使用點對點交通需求的具體數據，故今次會議未有就規管平台上限等有具體建議。惟他指，政府會收集、研究相關數據，在全面考慮結果、持份者意見後，再提出政策建議。

張仁良續指，交諮會已成立工作小組，由其擔任主席，成員包括部分委員、保險業監管局、旅遊事務署、運物局及運輸署等持份者，探討如何規管網約車平台，預期每3個月可開一次會議。

交諮會今日與政府開會，聽取有關來年5月大欖隧道安排、收費建議；以及規管網約車平台與打擊非法載客取酬（白牌車）計劃。（郭梓謙攝）

至於日後成立的的士車隊，張仁良相信日後有法人代表存在，的士業界可更有效管理、提升服務質素；再根據經驗，應用於規管網約車平台。

就過去有聲音建議將大欖隧道收費減半、甚至免費，張仁良透露會上政府提出3個收費方案，包括維持不變、不分時段適度下調以及依照三隧般按時段分層收費。張指出，實施新收費方案與易通行，政府均期望在2025年5月31日收回後正式生效。

張仁良又透露會上的確有人提議將隧道免費；惟他認為，做法有違政府「用者自付」原則，他又指隧道維修亦需成本，不收費便要政府另外斥資保養；張仁良形容「唔收費唔係幾實際」。