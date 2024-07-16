網約車｜李家超：需時研究所需牌照、車輛數目等　望盡快提出方案

政府正研究規管網約車平台，目標明年完成相關立法建議，未有透露會否增加私家車出租許可證。行政長官李家超今天（16日）表示，需時研究網約車需求、涉及車輛數目、所需要的牌照、保險等安全標準，望運輸及物流局盡快檢討後提出立法方案。



7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

會否增發私家車出租許可證成關鍵 李家超：需時評估車數、牌照

李家超出席行政會議前，被問到有否初步構思網約車的發牌數量及車輛種類，的士牌價會否是考慮因素之一，以及運輸及物流局計劃研究一年，是否不太積極和進展太慢，他表示，運輸及物流局需要時間務實檢討研究網約車需求，以及規管方案、包括涉及車輛數目、所需牌照和安全標準，及後才有立法方案，目前仍需聽社會意見。

7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

穩妥處理第三者保險 確保網約車服務安全

李家超說正在聽取社會對網約車點對點服務需求的意見，要確保網約車服務安全及對乘客有保障，包括車輛數量及穩妥處理第三者保險，畢竟交通意外涉及第三方。

5個的士車隊牌照本月公布中標結果，李家超說，政府提出的士車隊，以引入有效管理、激勵措施作為誘因，令的士車隊提供更好服務，同時車隊允許適當的附加費用，批出5個車隊旨在以良性競爭，讓的士服務整體提升，同時引入新措施針對行業違規、嚴厲懲罰不理想服務，從外國經驗看到會有效管治、服務會提升。