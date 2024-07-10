大欖隧道收費｜運輸署指減幅有限　劃一收$35致塞車市民接受度低

政府明年5月收回大欖隧道專營權，並提出三項建議收費情景，包括兩個固定收費及一個分時段收費。運輸署助理署長（策略研究）梁世豪今早（10日）在電台節目分析三個情景，其中第一及第三情景預計大欖隧道暢通，不過第三情景的效果較微，「在交通角度，（方案）是可以接受，如果說白一些，我們其實沒有需要去做。」



大欖隧道專營權將於2025年5月屆滿。（資料圖片/顏銘輝攝）

情景一：保持大欖隧道暢通 減幅有限 可助減屯門公路擠塞

政府明年5月收回大欖隧道專營權，並提出三項建議收費情景，包括兩個固定收費及一個分時段收費。運輸署助理署長（策略研究）梁世豪今早在港台節目《千禧年代》強調，建議為情景而非方案，並就不同情景分析。例如情景一，私家車、的士、商用車輛固定收費為45元，預計大欖隧道交通暢順。他表示明白市民期望，但為保持大欖隧道暢通，故收費減幅有限，而商用車降幅度則近8成，希望在早上繁忙時段將容車量比率提升至98%，相信有助減少屯門公路的擠塞。

情景二：由暢通突變擠塞 市民接受程度低

至於情景二，私家車、的士、商用車輛收費35元，預計大欖隧道交通出現擠塞。他稱諮詢過程中有市民希望再減價，但再減價，或導致大欖隧道及屯門公路同時塞車，並不理想。他續指，由該兩條通道往市區，經過汀九橋，亦會增加汀九橋的負荷。根據該情景，大欖隧道的容車量比率超出5%，是否不能接受，他解釋大欖隧道本來是暢通無阻，「突然間變成會塞車，市民的接受程度會低些。」

政府提出大欖隧道三個收費情景。（立法會文件截圖）

情景三：交通角度可接受 但效果微沒有需要

情景三，分時段收費，分開繁忙、一般及非繁忙時段，私家車收費由20至45元之間，的士及商用車分別收費30元及45元，預計大欖隧道交通暢順。他表示，未必需要做到如三隧分流的分時段收費，因為有免費替代路線的屯門公路，對於價格敏感及會較早或較遲出門的人士，會直接改用屯門公路。而的士方面，未必能調動司機由繁忙時段轉非繁忙時段出行，效果較微，「在交通角度，（方案）是可以接受，如果說白一些，我們其實沒有需要去做。」

有指為何不將一般及非繁忙時段合併，他解釋希望吻合交通流量，如日間一般時段，大約是繁忙時段的一半，亦需考慮的士收費是否與「白牌車」是否相差太遠。至於日後沒載客的士收費，他表示因為私隱及技術問題，未有區別。