巴黎奧運｜黃鎮廷、杜凱琹出戰乒乓球混雙季冠賽　市民商場打氣

香港乒乓球混雙代表黃鎮廷、杜凱琹今晚（30日）7時30分出戰巴黎奧運混雙銅牌賽，在觀塘apm商場內，開賽前30分鐘，中庭、1、2樓已站滿市民，等待比賽開始。



前港隊乒乓球代表、雅典奧運男雙銀牌得主高禮澤，現役港隊代表林兆恒亦有到場分享，前者寄語「黃杜配」可以「打出風格、打出水平」；後者則希望二人放下包袱，全港人都會為其打氣，力爭銅牌。



同場進行何詩蓓的100米女子自由式初賽，她順利晉級後，全場歡呼。（廖雁雄攝）

高禮澤、林兆恒二人先在場分享賽場上的秘訣；與李靜為香港首個男雙乒乓球項目奪牌的組合，高禮澤指上到奧運賽場，就只需專注在技術層面，發揮自己。

林兆恒則教作賽時「要忘記晒所有嘢」，即使與對手往績贏少輸多，「呢啲嘢已經過去，最緊要係focus返比賽每一分，當刻嗰一秒。」

港隊乒乓球現役代表林兆恒（左）與前港隊代表高禮澤一同到觀塘apm為「黃杜配」打氣。（廖雁雄攝）

高禮澤受訪時表示，近年香港對於乒乓球運動發展有很大改善，也有更多全職運動員，「一路有成績就鼓勵到更多人參與，政府都有資源、配套。」他提到，更多人參與乒乓球，水平自然「水漲船高」；而「黃杜配」雖然昨晚表現「差少少」，只要今日心情平伏好，一樣有機會奪牌。

高禮澤又寄語「黃杜配」可以「打出風格、打出水平，為港爭光。」另一位港隊代表林兆恒則指，希望二人「放低包袱，全香港市民都喺度支持佢哋」，期望他們可以力爭銅牌。

同場進行何詩蓓的100米女子自由式初賽，她順利晉級後，全場歡呼。（廖雁雄攝）

除了為待會乒乓混雙銅牌戰打氣，也有同場觀眾為何詩蓓7時進行的100米女子自由式初賽打氣，最後何詩蓓順利晉級，亦引來觀眾歡呼。