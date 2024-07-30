再就業津貼｜招聘會開鑼人頭湧湧　七旬翁缺錢裝修稱年紀大求職難

勞工處今（30日）起一連兩日舉行再就業津貼試行計劃招聘會，提供超過3,300個不同行業的全職或兼職職位空缺。有逾70歲且已經三年沒有工作的老翁，因要錢裝修新家而重投勞力市場，但就認為年齡大限制了工作的選項。



不少市民到場求職並了解工作機會。（蘇煒然攝）

再就業津貼鼓勵重投職場

勞工處一連兩日舉行再就業津貼試行計劃招聘會，提供超過3,300個不同行業的就業機會，其中包括餐飲業及零售服務等行業。招聘會現場人頭湧湧，有不少中高齡人士到場了解工作機會及詳情，有招聘公司認為政府提供再就業津貼能給予沒有工作的人動力，讓他們重新找一份工作。

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73歲翁獲派公屋 欲重新就業搵裝修費

現年73歲的徐先生已經三年沒有工作，最後一份工作是任職物業管理，自此便處於「食老本」。

惟兩個月前他收到來自房屋處的信件，信件指他即將獲派公屋，他因而想到要錢裝修，決定重投勞力市場。他認為沒有心儀的工作職位，又認為年齡大是窒礙工作選擇的主因，「我依家填呢份嘢都係搏吓嘅啫」。

73歲徐先生認為年齡問題限制了他的工作選擇。（蘇煒然攝）

徐先生表示，他曾參加政府舉辦的餐飲與飲料培訓課程，正申請一份糕點製作的工作。他打算申請政府提供的再就業津貼試行計劃，「點解唔申請啫？我橫掂都做緊工㗎啦，做工唔劈炮嘅話就多一萬銀落袋㗎。」，但就認為受聘的機會始終不高。

黎先生認為政府為在就業人士提供津貼有吸引力。（蘇煒然攝）

另一位求職者黎先生則打算找工程或活動助理等類型的工作。從4月初起失業的他因在網上看到招聘會和再就業津貼計劃的宣傳而來到招聘會，他認為再就業津貼計劃吸引，「可解決燃眉之急」。

何啟明主持「再就業津貼試行計劃」啟動禮。（蘇煒然攝）

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何啟明期望計劃可吸引中高齡人士重返職場

再就業津貼試行計劃的對象為連續3個月以上無從事任何付薪工作的40歲或以上人士，如連續工作6個月可獲發最高1萬元津貼；而連續工作12個月則能再多獲發1萬元津貼。

署理勞工及福利局局長何啟明出席啟動禮時表示，計劃的目標是鼓勵一些已經離開職場的中高齡人士重返職場。他又指，計劃實行兩星期已有9200人登記參加，形容反應熱烈。