巴黎奧運｜黃杜配乒乓球混雙銅牌戰飲恨　高禮澤：盡咗力仍是英雄

港隊乒乓球混雙組合「黃杜配」（黃鎮廷、杜凱琹）今晚（30日）出戰巴黎奧運乒乓球混雙銅牌戰，惜敗韓國對手。雖然二人於七局四勝制中，局數一度落後0:3，但最後一局仍然嘗試拉近差距。觀塘apm商場內一度有二、三百人駐足觀賞賽事，支持「黃杜配」，如同早前賽事一樣，即使落後，港人仍然為其打氣，不見有人中途離開。



有市民認為，二人已經盡力，期望之後作賽的港隊繼續打出「香港精神」；而在現場出席活動的前奧運男子雙打銀牌得主高禮澤，亦鼓勵二人，指比賽有輸有贏，「盡咗力，我哋都已經覺得佢（哋）係英雄！」



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高禮澤看畢比賽後表示，二人比較慢熱，最後一局才慢慢「搵到路」突破對手，惟已「遲咗少少」。不過雖然飲恨，高禮澤仍然鼓勵二人說：「唔緊要啦，比賽始終有輸有贏，盡咗力，我哋都已經覺得佢（哋）係英雄！」

到場支持港隊的黃先生（右）對賽果「好興奮又好失落」，認為賽事仍然精彩；一旁的柯小姐則說，希望港隊代表繼續加油。（馬楚烽攝）

香先生指黃杜配已打得很好，期望港隊繼續加油，繼續打出「香港精神」。（馬楚烽攝）

市民黃先生對賽果「好興奮又好失落」，因為港隊最尾一直「咬返住」，賽事仍然精彩；一旁的柯小姐則說，希望港隊代表繼續加油。

另一在場觀看的市民香先生則說，二人「已經打得好好，不過輸咗都無辦法」，因為始終是後來居上，他希望港隊繼續加油，繼續打出「香港精神」。