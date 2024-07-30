麥當勞App晚上一度全球同時癱瘓　方保僑：微軟雲端平台全球出事

麥當勞昨日（29日）公布，由於McGriddles「反應超級熱烈」，提早結束App優先試食，直至8月5日才在早餐時段正式供應。事隔一晚（30日），麥當勞App疑似出現問題，顯示「很抱歉！暫時無法運作」，但並非只有香港出事，全球的麥當勞App同樣癱瘓，疑發生相同的故障問題。到晚上11時許，麥當勞App已可登入。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，由於微軟公用雲端服務平台（Microsoft Azure）全球同時出現問題，估計麥當勞的後台數據及應用程式，或存放至該伺服器中，全球麥當勞App因而發生故障。他預料更多採用該平台的跨國企業，由明日（31日）起將陸續浮現問題。



麥當勞App晚上突然不能進入，包括香港App。（App截圖）

麥當勞App顯示「抱歉！暫時無法運作」

麥當勞App今晚突然不能進入，主頁面只顯示「很抱歉！暫時無法運作」，並指用戶可重試，或確保已更新至最新版本。惟用戶確認App為最新版本，並反覆開啟App，仍然顯示相同的故障頁面。

並非只有香港出事，全球的麥當勞App同樣癱瘓，疑發生相同的故障問題。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

方保僑料事件與防毒軟體Crowdstrike無關

早前由於防毒軟體Crowdstrike更新時，與微軟系統出現不兼容的問題，以致微軟發生全球大規模當機。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，麥當勞App晚上無法運作的問題，估計同樣因微軟引起，不過今次事件則與防毒軟體Crowdstrike無關。

Microsoft Azure「全球冧檔」影響全球麥當勞App

方保僑根據微軟公用雲端服務平台（Microsoft Azure）的網頁資料估計，由於該平台全球同時出現問題，而麥當勞的後台數據及應用程式，或存放至該微軟伺服器中，全球麥當勞App因而發生故障。

微軟公用雲端服務平台（Microsoft Azure）網頁顯示，全球伺服器同時出現問題。（網頁截圖）

香港星巴克由美心集團代理逃過一劫

方保僑解釋，若雲端服務平台僅某些地域出現問題，企業仍可將相關數據等，轉移至其他地域的伺服器，惟今次的故障包括全球所有地區，因此難以解決。「正常嘅話英國唔得，咪法國嗰隻，但全世界都死晒，咁就搵唔到喇。」

方保僑又指，目前美國星巴克（Starbucks）亦同樣故障，不過香港星巴克由美心集團代理，App並非由美國總部管理，或因採用其他雲端服務平台，因而逃過一劫。

方保僑估計由明日起，有更多採用微軟雲端服務平台的跨國企業，將陸續有問題浮出水面。至於確實問題成因，則有待各企業的調查報告。

香港麥當勞在5月16日，開放全球版App供港用戶下載。（網上圖片）

香港麥當勞更換至全球版App後，推出多款迎新優惠券。（資料圖片）

香港麥當勞今年5.16更換至全球版App

其實目前的麥當勞App為全球統一的美國版本，香港麥當勞在今年5月14日起，便暫停舊有的香港版本，並在5月16日起開放全球版，供香港用戶下載。當時麥當勞更推出迎新優惠券，包括超值套餐減10元、加1元換購麥炸雞等。