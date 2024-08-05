大學生擁兩初創公司　謀開第三間：贏人嘅係你肯去做、肯去實現

政府近年大力推動創科發展，而初創亦是近年的熱門話題。伍嘉本是近年致力發展兩者的的青年創業家，他同時亦是中文大學計算機科學系升五年級學生。22歲的他已擁有兩間初創公司，他表示，得到父親的啟發，在未來打算成立第三間公司，為基層市民尋找工作機會。



伍嘉本是近年致力發展兩者的的青年創業家，打算成立第三間公司為基層市民尋找工作機會。（梁鵬威攝）

「你諗到嘅嘢，可能其他人都諗過，但你可以贏人嘅位就係你肯去做、肯去實現。」 伍嘉本

DSE與朋友開始創業 成員不斷離開

伍嘉本自中四已經開始萌生創業的念頭，他一直都有鑽研電腦編程以及遊戲設計，在一次偶然的機會下，參與香港電腦遊戲軟件開發先驅彭子傑的講座，令他決定在DSE中學文憑試後，與志同道合的朋友開始嘗試創業。

他憶述說：「開頭做得好開心，喺考完DSE兩、三個月之後，我哋嘅團隊經歷幾次reform（重組），因為有啲同學要移民，有啲同學想專注學業，其實當時都幾失落......由開始去到依家得番一個朋友係冇離開過。」

伍嘉本在大學一年級正式成立初創公司，但在尋找資助計劃時處處碰壁。（梁鵬威攝）

有不服輸性格 找資助搞初創公司 數碼港實習獲益良多

伍嘉本表示，在大學一年級的時候正式成立初創公司，但在尋找資助計劃時處處碰壁，「我申請過三、四屆嘅唔同資助，但全部都係冇回應，嗰陣都幾氣餒。」他由於自身性格都是不服輸、喜歡挑戰自己，所以才會繼續堅持尋找初創資助。

在伍嘉本大學二、三年班時，他參與數碼港的青年初創實習計劃，均在初創公司進行實習。在數碼港實習期間，他在多位初創企業家身上獲益良多，「佢哋（初創企業家）有好多好犀利嘅諗法，亦經營上好有心得，我喺佢哋身上絕對係收穫好多。」

現擁兩間初創公司 因胞弟成績欠佳啟發搞幼兒遊戲教育公司

伍嘉本現擁有兩間初創公司，分別為提供法律支援平台的公司Legal Expression，以及為幼兒提供遊戲教育的公司GAMLIC Studio。他表示，兩間公司都是由他留意身邊的事物而受到啟發的，並使用創新科技的概念，希望可以解決現有的問題及協助更多人。

他分享兩間公司的概念，「我留意到依家中小企使用法律服務時仲有好多文件係要用紙本進行，所以就想創立一個為中小企業主提供法律服務嘅平台，而呢一切都係會喺網上進行。」他有一個比他小10歲的弟弟，但弟弟的成績並不太好，因此便萌生了設計將人工智慧技術融入遊戲中的念頭，希望可以幫助幼兒學習，尤其是閱讀和寫作方面。

伍嘉本現擁有兩間初創公司，分別為提供法律支援平台的公司，以及為幼兒提供遊戲教育的公司。（梁鵬威攝）

冀未來開第三間公司 協助基層人士尋找工作

展望未來，伍嘉本希望可以「更加貼地」，為基層人士尋找工作機會，「因為爸爸係開餐廳，所以成日會留意到好多餐廳外都會貼位招聘嘅告示，而通常呢啲告示係長期都有，但就冇一個媒介可以去對接招聘方同埋需要就業人士，我希望第三間公司可以做呢方面嘅嘢。」

政府常說要引入外地勞工，但伍嘉本則認為，其實有很多基層家庭都可以利用空餘時間去做兼職，可以解決人手問題，「有時家庭主婦喺送完仔女翻學同接放學之間都會有空餘時間，呢段時間其實可以用嚟翻兼職」，他希望可以利用科技，建立一個目標人群為基層的求職平台，令他們可以利用空餘時間賺取生活費。

伍嘉本透露，希望可以「更加貼地」，為基層人士尋找工作機會。（梁鵬威攝）

指在香港創業、搞創科比其他地方有優勢

伍嘉本認為，在香港創業，甚至乎是發展創科，都是有相當多資源可以運用，「其實香港有好多公司、機構都願意為初創企業提供資助，會有好多資源，我覺得香港做創業、做創科都係比其他地方有優勢，亦係一個好好嘅環境。」

問及作為初創企業家的必備條件，伍嘉本笑指「要鍾意挑戰自己、多啲諗嘢、多留意身邊嘅事物，同埋唔可以怕輸」。（梁鵬威攝）

問及作為初創企業家的必備條件，伍笑指：「要鍾意挑戰自己、多啲諗嘢、多留意身邊嘅事物，同埋唔可以怕輸。」他寄語有意創業的同輩，「你諗到嘅嘢，可能其他人都諗過，但你可以贏人嘅位就係你肯去做、肯去實現。」