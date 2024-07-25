創科局數字政策辦公室成立　孫東：驅動高質量發展及新質生產力

創新科技及工業局轄下的數字政策辦公室今日（25日）正式成立。數字辦將專責在政府內部和不同界別牽頭推動以數據、市民和結果為本的數字政策，提升政府效率和服務，以期讓市民和商界透過數字政府及智慧城市建設獲得更大裨益。



創科及工業局局長孫東。（梁鵬威攝）

數字辦由數字政策專員帶領，設有數字政府、數據治理及數字基建三個科別，分別制定相關政策和措施，帶動數字政府建設及推動各局／部門應用先進資訊科技，在公共服務方面推陳出新；透過數據治理政策，促進數據開放共享和分析應用；以及加強數字基建和安全，推動產業發展，並深化與內地合作，包括便利跨境數據流動和「跨境通辦」政務服務等舉措。

創科及工業局局長孫東教授表示：「數字化可以助力社會經濟發展，提升政府運作效能和革新公共服務。數字科技和數據亦是驅動高質量發展及新質生產力的重要元素。數字辦會倡導以創新科技和數據為本的數字政策，全力引領政府各局／部門利用創新科技優化公共服務，落實更多便民利商的數字政府措施，以切合數字時代下不斷轉變的需要和公眾期望。」

成立數字辦是《行政長官2023年施政報告》的其中一項新措施，目的是透過合併原來的政府資訊科技總監辦公室（資科辦）及效率促進辦公室（效率辦），以加快數字政府建設。成立數字辦涉及創科及工業局轄下的資科辦及效率辦的架構重組及資源整合，相關建議已於二○二四年年中獲得立法會通過。