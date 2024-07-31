猴痘｜再增兩個案　兩男患者潛伏期分別在本港及泰國有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（31日）表示，正調查兩宗猴痘確診個案，分別涉及兩名男病人。一名有長期病患的42歲男病人，於本月25日出現發燒、全身乏力及皮疹，五日後前往油麻地男性社會衞生科診所求診，病人表示於潛伏期內曾在香港有高風險接觸；另一位過往健康良好的28歲男病人，同樣於本月25日開始出現膿疱，五日後前往容鳳書社會衞生科診所求診，病人表示於潛伏期內到訪泰國，並於當地逗留期間曾有高風險接觸。



兩位確診病人正被安排轉往瑪嘉烈醫院。（資料圖片／楊嘉朗攝）

衞生防護中心表示，兩名病人現時情況穩定，並已入住瑪嘉烈醫院。中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織和泰國衞生當局。

中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。

中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午五時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。