廉政學院辦NGO反貪課程　30間本地大型機構參與學習防貪知識

香港國際廉政學院今日（31日）首次舉辦「非政府機構反貪專業課程」，為約30間本地大型非政府機構（NGO）提供專業防貪培訓；並由署理勞工及福利局長何啟明及廉政公署防止貪污處長莊家樂主持結業儀式。



香港國際廉政學院今日（31日）首次舉辦「非政府機構反貪專業課程」，為約30間本地大型非政府機構（NGO）提供專業防貪培訓。（廉政公署圖片）

何啟明致辭時指，NGO作為社會重要組成部分，每年運用大量公帑和各界捐款。服務使用者、捐助者和大眾，均期望機構以公平、透明和負責任的方式運作。今次「非政府機構反貪專業課程」有效提升業界的誠信、專業水平和防貪能力。

莊家樂則指，課程旨在協助這類機構提升廉潔文化及防貪系統，機構良好管治和內部監控，可確保有效運用政府撥款及其他捐款。廉署亦會繼續與勞福局、社署及其他持分者合作，加強社福界防貪。

廉署3部門資深人員主講 涵蓋案例分析、工作坊、小組討論

課程由廉署執行處、防止貪污處及社區關係處的資深人員主講，並邀請社署助理署長（津貼）陳創麗向學員講解政府對NGO內部管理的期望。另外亦有3間大型機構代表出席座談會分享經驗。廉署指，課程涵蓋案例分析、工作坊及小組討論。包括探討如何提升非政府機構的內部管治、貪污風險管理和建立廉潔文化等議題，內容則包括職員操守、資源運用、財務管理及數碼化防貪等。

廉署又另向學員推介最新版的《非政府機構的管治及內部監控防貪指南》，指南內容涵蓋非政府機構在採購、財務管理及提供服務等主要範疇的貪污風險，並列出防貪措施。相關資訊已上載到廉署新推出的「非政府機構防貪資訊網頁」。