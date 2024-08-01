江旻憓奧運金牌｜內地生讚劍后盡顯亞洲力量　機場接機欲一睹風采

香港重劍「一姐」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運勇奪金牌，香港時間今日（1日）早上6時從法國凱旋抵港，大批傳媒凌晨已在機場等候。不少轉機或剛下飛機乘客得知江回港消息，均駐足欲一睹新鮮出爐奧運金牌得主風采。



有在港機場轉機內地生指，特意等候希望一睹劍后英姿，他稱有留意江旻憓在奧運表現，並成為她粉絲，尤其決賽一度落後7:1情況下仍奮起力追，指作為中國運動員在奧運會大賽上，能穩定心態並在關鍵時刻反超對手令人敬佩。他更稱江和早前在乒乓球混雙奪冠的中國「莎頭」組合，以及表現出色的日本男子籃球隊，盡顯「亞洲力量」。



江旻憓出戰巴黎奧運奪冠。（袁志浩攝）

16歲的凌同學來自浙江寧波，剛在美國伯克利大學完成暑期課程，剛下飛機準備晚上轉機，得悉江旻憓回港消息，故特意留在機場接機，希望一睹金牌風采。他稱是江的粉絲，認為江在決賽一度落後7:1情況下仍奮起力追，「作為中國運動員，在奧運會一個大賽上，能穩定心態，在關鍵時刻反超，肯定是對手令人敬佩。」

凌同學特意留在機場接機，希望一睹金牌風采。（何瑞芬攝）

他指自己是高中籃球隊運動員，對方更是法學高材生，受鼓舞甚深。他認為江，與早前乒乓球混雙冠軍孫穎莎及王楚欽，以及在賽場上大放異彩的日本男子籃球隊，表現均十分出色，不輸歐美，代表「亞洲力量」。他說看到江後首先想表達敬佩之情，之後想向她請教，希望在教育路上對方能給予一些建議。