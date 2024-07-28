江旻憓奧運奪金｜獲馬會獎金600萬　應家柏讚展香港我做得到精神

【巴黎奧運2024／江旻憓／劍擊／重劍／香港奧運金牌／身高／獎金】本港「世一劍后」江旻憓今日（香港時間28日凌晨、巴黎時間27日晚上）在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽反勝奪得金牌，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」個人金牌獎金600萬元。



馬會行政總裁應家柏剛在其網誌中讚揚江旻憓在過程中，充分展現香港的「我做得到」精神。



江旻憓克服逆境，在女子重劍個人賽決賽勝出，贏得奧運金牌。（袁志浩攝）

為鼓勵香港運動員在大型運動會爭取佳績，香港賽馬會透過為期三年的「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」，向在比賽中表現優秀的運動員提供現金奬勵，今屆奧運更加碼兩成，以表揚在巴黎奧運會勇奪佳績的中國香港運動員，於團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵。當中獲個人金牌可得600萬元，而取得團體金牌則可獲1,200萬元。

奬勵計劃涵蓋除了奧運會，另也包括殘疾人奧運會、亞運會、亞殘運、世界大學生運動會、全國運動會、全國殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會。計劃至今已發放超過4,300萬港元的現金獎勵。

2024巴黎奧運會香港傑出運動員現金獎勵。（香港體育學院網頁圖片)

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馬會行政總裁應家柏今午在其網誌中恭賀江旻憓奧運奪金，為香港贏得巴黎奧運第一金，「香港今夜（28日凌晨）可說是全城興奮，我們的運動員江旻憓在女子重劍決賽中擊敗了法國對手，為香港贏得了今屆奧運首面金牌。這是香港歷來的第三面奧運金牌。」

江旻憓由上半部落後1比7，至後來居上反勝對手13比12，應家柏形容江旻憓過程中充分展現香港的「我做得到」精神，「從最初的1比7落後，到追平12比12，最終於加時以13比12反勝成功贏得金牌。」