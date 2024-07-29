江旻憓奧運奪金｜雷雄德讚起跌經歷帶正向信息　港體壇步入收成期

重劍「一姐」、香港女子重劍選手江旻憓周日凌晨在巴黎奧運勇奪金牌，為港隊歷年第三面奧運金牌，同時令劍擊隊連續兩屆奧運均有金牌。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德稱，相信香港體壇經過三四十年發展後已步入收成期。



雷雄德又說，江旻憓經歷兩邊膝頭曾斷十字韌帶仍能再創高峰十分少見，過去斷韌帶運動員只有六七成人可重返精英水平，認為江背後醫療功不可沒，又認為她起起跌跌的經歷、爽朗性格能向社會帶來正向信息，同時更鞏固香港劍壇地位，冀政府可籍此大力發展運動醫療，並將劍擊運動進一步產業化和普及化。



江旻憓今日（28日）於香港時間凌晨，在女子重劍個人賽奧運成功奪金。（袁志浩攝）

雷雄德今早（29日）在港台《千禧年代》表示，對江旻憓奪金感到開心，形容香港市民十分驚喜，指除上屆佳績外，今屆多個項目亦正「叫糊」，相信香港體育發展經過過去三四十年努力，正步入收成期，認為可凝聚社會。

過去僅六七成運動員韌帶斷裂後仍恢復精英水平

他認為，江旻憓金牌與上屆張家朗以後起之秀姿態奪金不同，江過去經歷不少傷患問題，包括兩膝十字韌帶斷裂，指過去只有六七成運動員在韌帶斷裂後仍可恢復到精英水平，欣賞她能在起起跌跌之下再創高峰，又指其為港人帶來更重要意義，提供自強不息的正向信息，「佢訪問都有趣，話唔想輸、唔想喊，係軟性啟發，好多正能量。」

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示對江旻憓奪金感到開心，形容香港市民十分驚喜，指除上屆佳績外。（資料圖汞/龔嘉盛攝）

雷雄德指醫療團隊功不可沒

雷續稱，相信江能獲佳績，她背後的醫療團隊功不可沒，除復康治療外更有心理方面支援，建議可進一步發展運動醫學。政府向馬會基金注資3億資助運動科學及運動醫療研究，他稱計劃一直到2028年，研究或不會太快有成果，相信若針對項目培訓做研究，對運動員幫助更大。

香港劍擊隊連續兩屆奧運都有金牌落袋，雷雄德認為能進一步鞏固香港在劍壇地位，也能令劍擊成為品牌運動，又指劍擊是技巧型對戰項目，技術、戰術、體能及心理缺一不可，香港自80年代初引入該運動後，經歷二三十年發展終於在男女項目都有金牌，建議由成績引領到產業化，相信學校、社區培訓質量足夠，培育出精英運動員能力也更強。