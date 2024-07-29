江旻憓奧運奪金｜雷雄德讚起跌經歷帶正向信息 港體壇步入收成期
重劍「一姐」、香港女子重劍選手江旻憓周日凌晨在巴黎奧運勇奪金牌，為港隊歷年第三面奧運金牌，同時令劍擊隊連續兩屆奧運均有金牌。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德稱，相信香港體壇經過三四十年發展後已步入收成期。
雷雄德又說，江旻憓經歷兩邊膝頭曾斷十字韌帶仍能再創高峰十分少見，過去斷韌帶運動員只有六七成人可重返精英水平，認為江背後醫療功不可沒，又認為她起起跌跌的經歷、爽朗性格能向社會帶來正向信息，同時更鞏固香港劍壇地位，冀政府可籍此大力發展運動醫療，並將劍擊運動進一步產業化和普及化。
雷雄德今早（29日）在港台《千禧年代》表示，對江旻憓奪金感到開心，形容香港市民十分驚喜，指除上屆佳績外，今屆多個項目亦正「叫糊」，相信香港體育發展經過過去三四十年努力，正步入收成期，認為可凝聚社會。
過去僅六七成運動員韌帶斷裂後仍恢復精英水平
他認為，江旻憓金牌與上屆張家朗以後起之秀姿態奪金不同，江過去經歷不少傷患問題，包括兩膝十字韌帶斷裂，指過去只有六七成運動員在韌帶斷裂後仍可恢復到精英水平，欣賞她能在起起跌跌之下再創高峰，又指其為港人帶來更重要意義，提供自強不息的正向信息，「佢訪問都有趣，話唔想輸、唔想喊，係軟性啟發，好多正能量。」
雷雄德指醫療團隊功不可沒
雷續稱，相信江能獲佳績，她背後的醫療團隊功不可沒，除復康治療外更有心理方面支援，建議可進一步發展運動醫學。政府向馬會基金注資3億資助運動科學及運動醫療研究，他稱計劃一直到2028年，研究或不會太快有成果，相信若針對項目培訓做研究，對運動員幫助更大。
香港劍擊隊連續兩屆奧運都有金牌落袋，雷雄德認為能進一步鞏固香港在劍壇地位，也能令劍擊成為品牌運動，又指劍擊是技巧型對戰項目，技術、戰術、體能及心理缺一不可，香港自80年代初引入該運動後，經歷二三十年發展終於在男女項目都有金牌，建議由成績引領到產業化，相信學校、社區培訓質量足夠，培育出精英運動員能力也更強。