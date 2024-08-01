何詩蓓100米銅牌｜泳總王敏超讚低調及集中　名次分野需少許運氣

港隊游泳代表何詩蓓在巴黎奧運出戰女子100米自由泳及女子200米自由泳，奪得兩面銅牌，連同上屆奧運奪得共四面獎牌。中國香港游泳總會會長王敏超今日（1日）在電台節目，讚對方今次發揮好，心態正面，又說對方一直低調，集中訓練及比賽，相信是其表現穩定的關鍵、亦是她取得好成績的原因之一。他又指，這場決賽前三名的完成時間非常接近， 名次分野需要少許運氣，「少少遺憾佢第三，好彩少少會有前少少名次。」



不少港人攜同香港區旗入場支持何詩蓓。（袁志浩攝）

王敏超表示今早凌晨有看何詩蓓比賽，讚對方今次發揮好，心態也在一眾運動員中非常正面，又說對方一直低調，集中訓練及比賽，近幾年大部份時間也外國參加比賽及訓練，在國外吸收不少經濟，相信是其表現穩定的關鍵、亦是她取得好成績的原因之一。

提到何詩蓓在女子100米自由泳奪得銅牌，他指這場決賽前三名的完成時間非常接近， 雖然開心，但也覺得「少少遺憾佢第三，好彩少少會有前少少名次。」

他續指，有別於200米自由泳，100米自由泳比賽通常約50多秒便游完，泳手一落水即「搏盡」，當中起跳及轉身屬關鍵，然而今次決賽，前三名速度貼近，名次分野需要少許運氣，「100米比賽差好少，入到第三都係幸運，拎唔到高少少又係遺憾。」

中國香港游泳總會會長王敏超。（蘇煒然攝）

提到港隊未來仍會參與其他游泳項目，王敏超指，游泳一直是全世界最多國家、最多人參與的項目，難度很高，自豪香港泳隊參與不少項目，他又表示，期望其他港隊游泳代表可在今屆奧運盡旺提高成績，「游到自己最好成績，拎到好經驗，為未來做好準備。」

馬會共發300萬元獎金 應家柏冀何詩蓓佳績激勵更多年輕運動員追夢

馬會行政總裁應家柏今日也撰文祝賀何詩蓓，並提到連同上屆奧運，她為香港共取得四面獎牌，成為歷來獲最多奧運獎牌的香港運動員，認為這些佳績已證明她的意志、努力及天賦，也反映何詩蓓與幕後團隊擬定的策略及重點取得成效。

應家柏續指，希望何詩蓓在奧運取得的佳績，能夠激勵更多年輕運動員追尋夢想，提升香港體育的國際地位。

馬會透過賽馬會優秀運動員獎勵計劃，再次向何詩蓓頒發獎金150萬元。連同此前因應何詩蓓在女子200米自由泳贏得銅牌頒發的150萬元獎金，前後頒發共300萬元獎金。

何詩蓓在巴黎奧運再添銅牌。（袁志浩攝）