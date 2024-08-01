中大證三重檢測篩查　減患早產妊娠毒血症　明年增7公院推服務

香港中文大學醫學院婦產科團隊今（1日）發表研究報告證實，「早產妊娠毒血症」篩查幫助識別出高風險孕婦，於懷孕初期盡快接受藥物治療，以減少四成患病風險。篩查服務將於明年初拓展至東區醫院，其餘六間公營婦產科醫院亦會陸續為孕婦提供免費篩查服務。



中大婦產科學系團隊研究用「FMF三重檢測方法」去識別高風險孕婦，及早進行治療。（容嘉儀攝）

高齡、過重及高血壓等為高風險孕婦

妊娠毒血症（又稱為先兆子癇，或子癇前症）是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，常於婦女懷孕中、後期或剛生產後發病。妊娠毒血症初期可以沒有任何症狀，但一旦診斷患上妊娠毒血症，病情會持續惡化，症狀只會在分娩後減退。中大醫學院婦產科學系系主任潘昭頤指，妊娠毒血症，可能損害孕婦腎臟、肝臟和神經系統，亦可導致胎兒發育遲緩、早產，甚至危及母嬰性命。

導致妊娠毒血症因素計多，孕婦年齡30歲以上、體重70公斤以上、糖尿病、人工受孕等均會導致孕婦患上妊娠毒血症。威爾斯親王醫院婦產科顧問醫生華結敏指，以往未有一套具體準確量度指標，去告知孕婦患上妊娠毒血症的風險，難以說服孕婦接受早期藥物治療。

為及早發現病徵以及盡早預防，中大婦產科學系團隊研究用「FMF三重檢測方法」去識別高風險孕婦，除了解孕婦病史，為早孕期（懷孕11週至13週）孕婦量血壓、子宮動脈搏動指數以及血清胎盤生長因子，驗測率最高達九成，識別高風險孕婦以及及早接受藥物治療。

中大婦產科學系團隊研究用「FMF三重檢測方法」去識別高風險孕婦，及早進行治療。（容嘉儀攝）

早期藥物活療減患病風險達四成

中大婦產科學系團隊研究指出，逾八成參與研究的亞洲孕婦接受新妊娠併發症檢測方法，並於懷孕期間服用低劑量阿士匹靈，有助降低患早產妊娠毒血症或早發性妊娠毒血症的風險分別達 41%和54%，出現自發性早產和胎死腹中的風險亦分別減55%和66%。

早於2022年4月起，中大婦產科學系團隊在威爾斯親王醫院產科門診為逾一萬名孕婦提供免費「早孕期妊娠毒血症篩查」服務，至今成功識別1,350名高風險孕婦，並為她們安排覆診跟進。計劃落實兩年，比較今年與2022年同期相比，孕婦出現早產妊娠毒血症的風險減少達四成。

育有兩女的蔡媽媽經早期藥物控制，順利產兩女。（容嘉儀攝）

明年起拓展至其餘七間醫院

育有兩女的蔡媽媽，於懷首胎時透過篩查得知自己是高風險孕婦，並遵從醫生建議服用阿士匹靈。雖然她於懷孕後期因血壓高入院，但最終嬰兒在足月情況下順利出生，而第二次懷孕亦過程十分順利，孩子亦十分健康。

威爾斯親王醫院婦產科部門主管陳丞智指，篩查服務將於明年初拓展至東區醫院，其餘六間公營婦產科醫院亦會陸續為孕婦提供免費篩查服務。