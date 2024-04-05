肝癌免疫治療常現抗藥性　中大證標靶藥、放射治療助延患者存活期

現時近九成病人在晚期肝癌時會接受免疫療法治療，惟當中超過八成患者在治療約七個月後出現抗藥性。中大醫學院就此做了兩項研究，為轉用標靶藥及定位體部放射治療提供臨床數據，研究發現，兩者均有助延長患者的壽命。



中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，在未有相關研究結果前，醫生面對免疫治療後現抗藥的肝癌患者都是「各施各法」，今次研究結果可以提供臨床數據予國際參考。他續指，當中的標靶藥治療方案在醫管局列為自費項目，每月藥費約為4萬至5萬元，希望日後可以將此方案可列為恆常治療，降病人負擔。



中大醫學院研究應對肝癌免疫治療的抗藥性，為轉用標靶藥及定位體部放射治療提供臨床數據。（中大醫學院提供）

原發性肝癌為香港第三大致命癌症，近九成病人在晚期時會接受免疫治療，惟當中超過八成患者在治療約七個月後出現抗藥性，故醫學界一直在找相關替代治療方案。中大早前就此做了兩項研究，為轉用標靶藥及定位體部放射治療提供臨床數據，以了解相關治療方案對病人是否有效。研究結果已在多個國際會議及國際醫學期刊《肝病學雜誌》（Journal of Hepatology）上發表。

在標靶藥方面，中大醫學院早前就與韓國兩所研究機構合作，於2020年10月至2022年5月期間領導一項多中心臨床試驗，研究對免疫治療產生抗藥性的晚期肝癌患者，在使用口服標靶藥物cabozantinib後的治療效果。

結果顯示，對於只曾接受免疫治療作為一線治療的患者，其在出現抗藥性後如無接受其他治療存活期中位數只有6個月至9個月；而如患者在接受口服標靶藥cabozantinib治療後，存活期中位數則可達 14.3 個月，而超過八成患者在接受標靶治療後病情在一定程度受控，包括76.6%的患者則保持穩定，更有 6.4%的患者病情達至部份緩解。

中大醫學院腫瘤學系助理教授陳瓏指出，病人在免疫治療出現抗藥性時接受電療後的生存期中位數可達 24.5 個月。（中大醫學院提供）

至於定位體部放射治療方面，中大則回顧從 2016-2022 年期間105名曾經接受電療的肝癌患者，發現其中有5名患者在接受免疫治療期間使用電療。通過分析接受電療患者的臨床效果，發現若病人為寡進展性肝癌（Oligoprogression），即肝內腫瘤數目不太多，而大部份肝部位置的腫瘤尚受控制，即可以使用電療。

中大醫學院腫瘤學系助理教授陳瓏指出，由於研究包括的病人均為較差的病人，如已出現淋巴擴散及血管栓塞情況，如沒有接受電療的話，存活期只有7至8個月，而現時研究結果指出，他們在免疫治療出現抗藥性時接受電療後的存活期中位數可達 24.5 個月。

中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，在未有相關研究結果前，醫生面對免疫療法後現抗藥的肝癌患者都是「各施各法」。（中大醫學院提供）

中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，相關研究結果十分振奮，因在未有相關研究結果前，醫生面對免疫療法後現抗藥的肝癌患者都是「各施各法」，如外國會視標靶藥僅為「選擇」而非替代方案，而今次中大就提供了相關臨床數據，以確認轉用標靶藥及定位體部放射治療可作替代治療。

他透露，在標靶藥方面，得悉外國亦正在做其餘兩隻標靶藥sorafenib 及lenvatinib的研究，惟由於其藥理與cabozantinib類似，故料相關數據亦相若。他相信，在有更多研究出來後，將會改變日後的治療指引，令標靶藥可視為免疫療法抗藥後的替代治療。他又指，由於相關治療方案在醫管局列為自費項目，每月藥費約為四至五萬，希望日後可以將此方案可列為恆常治療。