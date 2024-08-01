騙徒冒「張家朗」借5千元取劍 警方提醒︰真正奧運冠軍不索金錢
撰文：歐陽德浩
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香港劍神張家朗在巴黎奧運勇奪金牌，成為68年來首個衛冕奧運男子花劍個人賽的劍手。不過早前有騙徒趁機「抽水」詐騙，假冒「張家朗」發出詐騙短訊，稱需要人民幣5,000元（折合約5,400港元），以取出存放在儲物櫃的劍。騙徒又訛稱若獲得幫助，將贈送獎金的10%，即60萬港元。
西區警署今日（1日）在小紅書提醒市民切勿受騙，強調可善用「防騙視伏器」評估風險，又指「真正的奧運冠軍不會向你索取金錢」。
詐騙短訊稱獲得幫助可贈送獎金的10%
劍神張家朗已成為香港家傳戶曉的風雲人物，不過早前有騙徒疑似趁機「抽水」，發出手機詐騙短訊，假冒「張家朗」聲稱正在巴黎奧運會比賽，需要人民幣5,000元（折合約5,400港元），取出存放在儲物櫃的劍，並提供手機號碼方便在PayMe轉帳。
上月賽馬會宣布「優秀運動員獎勵計劃」加碼，在奧運會奪得金牌可獲600萬元獎金。該手機詐騙短訊便承諾，若獲得幫助將贈送獎金的10%，即60萬元，並可加入其粉絲團。
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西區警署6個貼士提防受騙
香港西區警署今日在小紅書（帳號名稱為西區警區）發文指，警方近日發現上述詐騙短訊，提醒市民切勿受騙，並提供6個貼士。
．真正的奧運冠軍不會向你索取金錢；
．不要轉帳給陌生人；
．不要向陌生人透露個人信息，包括姓名、身份證號碼、銀行帳號、網上銀行帳戶和密碼、信用卡號碼及安全碼；
．提醒身邊的親友提防詐騙；
．在付款／轉帳前，可使用「防騙視伏器」評估風險；
．如有懷疑，應撥打「防騙易熱線18222」查詢。
防騙視伏器搜尋結果為高危有伏
若在「防騙視伏器」檢查短訊內的手機號碼，將得出「高危有伏」的結果，並顯示與詐騙舉報有關，因此市民應避免交易及匯款，或提供任何資料，亦切勿打開任何連結與附件。
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