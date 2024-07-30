張家朗奧運奪金｜浸大教授稱衛冕破魔咒　冀本港培訓更多運動專才

「香港劍神」張家朗在巴黎奧運男子花劍個人賽衞冕成功，繼2021年東京奧運後再奪得金牌，為港隊今屆第二金，亦是相隔68年，第三位劍手成功衛冕奧運花劍金牌；而「香港女飛魚」何詩蓓也在女子200米自由泳奪得銅牌。



浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松今日（30日）在電台節目表示，江旻憓、張家朗和何詩蓓相繼為本港奪得兩面金牌及一面銅牌，是「為之後嘅港隊運動員帶嚟好大嘅信心」，張家朗成功衛冕更是「打破咗魔咒」。但他亦指，雖然本港在運動員的資源配套上已達到世界級水平，但本港仍欠缺本地運動產業人才，籲大學可開放更多相關科目。



張家朗巴黎奧運封王。（Getty Images）

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松今日在港台節目《千禧年代》上表示，張家朗有着逆流而上的精神，這使他在今屆巴黎奧運中「打破咗魔咒」成功衛冕，江旻憓、張家朗和何詩蓓相繼奪得兩金一銅的成績，「為之後嘅港隊運動員帶嚟好大嘅信心」。

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松表示，雖然本港在運動員的資源配套上已達到世界級水平，但本港仍欠缺本地運動產業人才，籲大學可開放更多相關科目。（歐嘉樂攝）

劉永松：運動員資源配套已達世界水平 惟欠缺本地人才

他指，香港在近20多年來，在運動員資源配套都有很大的進步，直至現在，不論是支援運動員恢復、治療創傷等方面的資源配套已達到世界水平，「喺黃金寶年代嘅運動員資源水平已經不斷進步」。他續指，現階段要將運動產業化，需要政府「將個餅砌大」，尤其是在專業人才培訓方面，他說：「我哋用外國專才好多時候都會受制，始終都係需要本地運動產業人員，而本地培訓就需要大學去做」。

何詩蓓與張家朗同日摘一金一銅。（Getty Images）

游泳教師總會副行政總監：地方少、泳池少、冬天泳池更加少

香港游泳教師總會副行政總監李志良亦在節目中表示，認為本港游泳基層未夠多，亦缺少游泳基層的相關配套，例如「地方少、泳池少、冬天泳池更加少」。他提到，冬天很多時候，康文署旗下的室內泳池會租線予泳總旗下的屬會，導致非泳總旗下的新泳會難以租線，他期望泳會亦可在這方面作出討論及改善，並呼籲政府可以興建更多室內泳池，以及開放更多游泳課程。